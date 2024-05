Zeynep non riuscirà a staccarsi da Emir anche nelle puntate della seconda stagione di Endless love. Nutrirà ancora un profondo sentimento per lui, al punto che sarà complice nel sequestro della piccola Deniz, anche perché la ragazza sarà convinta che la bambina sia realmente figlia di Emir e Nihan. Non riuscirà nemmeno a immaginare che in realtà è la zia di Deniz, visto che il vero padre della piccola è Kemal.

Zeynep convinta di aver perso il bambino concepito con Emir

Zeynep è la causa principale per cui Kemal è finito in carcere. Ha provato a uccidere Emir dopo che è venuto a conoscenza della storia d'amore segreta tra la sorella e il suo nemico.

Questa vicenda potrebbe bastare solamente per tenere Zeynep lontana da Emir, ma a quanto pare non è proprio così. È andata anche a trovarlo in ospedale per dirgli che ha perso il bambino "frutto del loro amore".

In realtà Emir era già a conoscenza del fatto che il bambino di Zeynep fosse di Ozan: grazie alle sue conoscenze è venuto a sapere prima di tutti il risultato del test del Dna.

Nihan disperata e alla ricerca della sua bambina

Ma questa non sarà l'unica cosa che farà Zeynep, visto sarà anche la complice di Emir in un sequestro. Perché quest'ultimo manderà i suoi uomini a Londra per rapire Deniz, la figlia che Nihan ha avuto da Kemal. La moglie si è trasferita in Inghilterra dopo la morte di Ozan e Önder, forse anche per avere la tranquillità che a Istanbul non aveva più, ma Emir la obbligherà con il sequestro a tornare in Turchia.

Non le farà vedere la bambina e non le dirà nemmeno dov'è. Proverà anche a denunciarlo alla polizia, ma Emir è un uomo potente in città e le forze dell'ordine saranno particolarmente influenzabili.

Zeynep complice nel sequestro di Deniz

Mentre Emir sarà impegnato a minacciare Nihan e a tenerla sotto scacco, sarà Zeynep a prendersi cura della bambina.

Lei nemmeno intuisce che quella bambina sia la figlia di Kemal, crede che il padre sia proprio Emir. La bambina non farà altro che piangere, ma Zeynep proverà a calmarla: "Sai piccola io non ho nessun problema con te, anzi mi piaci proprio perché sei figlia di Emir".

Zeynep, però, farà fatica a digerire il fatto che Emir abbia avuto una figlia da un'altra donna: "Sai, sarei dovuta essere io tua madre, invece che Nihan".

È chiaro che l'obiettivo di Zeynep sia ancora quello di diventare la donna di Emir e sembra proprio disposta a tutto pur di esserlo, anche rendendosi protagonista di un reato. Zeynep, oltretutto, navigherà anche in cattive acque, visto che dopo la morte di Ozan non le è rimasto nulla. Ha dovuto abbandonare la casa di lusso dei Sezin e tornare a vivere insieme ai suoi genitori nel suo umile quartiere.