Nelle prossime puntate di Endless love, Zeynep riuscirà a sconvolgere Müjgan, confessandole di aspettare un bambino da Emir. Una confessione inaspettata per la donna, visto che nemmeno conosceva Zeynep, e che la farà riflettere sul comportamento di Emir nei confronti delle donne.

Il brutto momento di Zeynep

Zeynep non passerà un bel momento durante le prossime puntate. Dovrà decidere se dare una chance al suo amore con Emir oppure se stare dalla parte del fratello, Kemal. Alla fine, si renderà conto che con Emir non ci sono speranze e che il suo sogno di partorire da Kozcuoğlu potrebbe non realizzarsi.

Dopo averci riflettuto a fondo, deciderà di non accettare la proposta di Emir, che ha acquistato per lei e il bambino un appartamento di lusso, in più le ha trovato anche un posto di lavoro come manager in un ristorante. Accetterà la proposta di Kemal di allontanarsi da Emir e di andare a vivere in un'altra casa, grazie all'aiuto economico del fratello. Fino a sistemarsi in un appartamento tutto suo, andrà ad abitare con Kemal.

Müjgan si presenta a casa di Kemal

Durante una mattinata, Zeynep e Kemal riceveranno una visita abbastanza insolita: quella di Müjgan. La signora sarà sconvolta dopo aver visto Emir comportarsi in modo violento con Nihan: prima le ha messo le mani addosso, poi l'ha fatta cadere dalle scale e infine l'ha segregata in casa, proibendo alla madre e ai domestici di aiutarla.

La donna vorrà aiutare Nihan, ma capirà che non può farlo da sola, così si recherà a casa di Kemal per proporgli di usarla contro Emir per salvare la ragazza. Quando Müjgan busserà alla porta, però, troverà Zeynep. Le due non si conoscono, non si sono mai incrociate prima.

Müjgan scopre che diventerà nonna

Zeynep l'accoglierà con un grande sorriso.

"Perché ha bisogno di parlare con mio fratello?", le chiederà, ma Müjgan sarà diffidente: "Preferirei parlarne personalmente con lui, se non ti dispiace". Zeynep, però, insisterà: "Si tratta di Emir, vero?". Müjgan la fisserà senza dire una parola, allora Zeynep continuerà la discussione: "Puoi dirmi tutto di lui signora Müjgan, sa chi sono?".

Müjgan le dirà di no e un velo di tristezza coprirà il volto di Zeynep, perché capirà che Emir non ha mai parlato di lei a sua madre: "Ovviamente non mi ha mai nominata, esattamente quello che non avrei voluto". Müjgan, però, cercherà di essere dolce con Zeynep: "Se vuoi, puoi dirmi chi sei". Zeynep glielo dirà: "Sarò la madre di tuo nipote, porto in grembo il figlio di Emir".

Questa rivelazione inquieterà Müjgan e non poco, ma non farà in tempo a dire nulla perché Kemal entrerà nella stanza. Zeynep sarà delusa, perché si renderà conto che per Emir non conta niente, visto che non ha raccontato del suo futuro figlio nemmeno a sua madre.