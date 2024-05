Asu scoprirà la relazione tra Zeynep ed Emir nella puntata di Endless Love in onda martedì 14 maggio. Le anticipazioni spiegano che la donna farà di tutto per impedire a Zeynep di parlare a Kemal di quello che è accaduto con Emir e alla fine riuscirà a raggiungere il suo scopo: "Non dirlo a tuo fratello". Zeynep deciderà di tenere ancora nascosto a suo fratello di essersi innamorata del marito di Nihan, sperando di trovare una soluzione con Asu.

Zeynep in preda alla disperazione per Emir

La disperazione prenderà il sopravvento per Zeynep che dopo essere stata cacciata da Emir non saprà cosa fare.

La ragazza si ritroverà completamente da sola e penserà di chiedere aiuto ad Asu che andrà subito a prenderla. Zeynep si sfogherà con l'amica, raccontandole di essere stata sedotta e abbandonata. Il lacrime, la ragazza si pentirà di aver creduto alle parole dell'uomo di cui è innamorata e Asu proverà a consolarla, dicendole che non deve sentirsi in colpa per questo. Zeynep saluterà Asu sotto casa e le dirà di essersi messa in una situazione più grande di lei, ma non rivelerà che l'uomo che l'ha ridotta in quello stato è Emir. L'indomani, Zeynep andrà ancora da Kozcuoğlu pretendendo un chiarimento, ma lui la manderà via in malo modo. Asu osserverà tutta la scena e capirà che l'uomo di cui le parlava Zeynep è Emir.

La telefonata di Zeynep cambierà tutto

In lacrime, Zeynep telefonerà a Kemal dicendogli che lo avrebbe raggiunto per parlargli di una cosa molto importante. Quando sarà da suo fratello, Zeynep inizierà a parargli di quanto sia difficile controllare di chi innamorarsi e proprio in quel momento la chiamerà Asu. Quest'ultima interromperà appena in tempo Zeynep, spiegandole di aver scoperto la sua relazione con Emir.

Asu consiglierà alla ragazza di non dire nulla a Kemal: "Faresti ciò che Emir vuole". "Per favore, ascoltami, penseremo a una soluzione", assicurerà Asu, "Ma non dirlo a tuo fratello". Le parole della donna convinceranno Zeynep che appena chiuderà la comunicazione dirà a Kemal che voleva parlargli solo di Asu, che si è innamorata di lui mentre lui ama Nihan.

Il corteggiamento di Emir e la delusione

Nelle puntate precedenti, Emir ha dato appuntamento al cinema a Zeynep che ha confidato ad Asu di essere perdutamente innamorata di un uomo. La migliore amica di Kemal ha aiutato Zeynep a incontrarsi con il suo amato e ha ascoltato le sue confidenze, ma non ha mai saputo di chi si trattasse. Emir ha giocato un brutto scherzo a Zeynep e dopo averla sedotta l'ha umiliata dicendole che il suo era solo un piano per colpire Kemal. La ragazza, distrutta, ha trovato ancora una volta conforto in Asu che per lei ormai è diventata un punto di riferimento.