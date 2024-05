Brooke starà vicino a Taylor nelle puntate di Beautiful dal 3 al 9 giugno, tanto che le chiederà di vivere con lei. Le anticipazioni spiegano che Hope rifiuterà il ritorno di Thomas come stilista per la sua collezione e sarà sorpresa da un'iniziativa del suo ex. Thomas andrà a casa di Liam e mostrerà a lui e Hope i documenti per la prossima udienza in cui Douglas sarà chiamato a decidere con chi dei dei vivere.

L' amicizia di Taylor e Brooke sarà sempre più forte

Taylor continuerà a sentirsi in colpa per aver sparato a Bill in passato e Brooke proverà a consolarla.

La madre di Steffy ricorderà le parole di Sheila che l'ha accusata di essere uguale a lei e inizierà a dubitare di se stessa. Brooke sarà pronta a far ragionare Taylor, invitandola a non mollare per non fare il gioco di Sheila e Bill. Anche Steffy starà accanto a sua madre in questo momento difficile e proverà a convincerla che costituirsi non è la soluzione per incastrare Sheila.

Rimasta da sola, Taylor scriverà una nota sulla notte in cui ha sparato a Bill. Quando Brooke troverà quel biglietto penserà al peggio e sarà molto preoccupata per la sua amica, ma presto scoprirà che sta bene. Le due donne saranno più unite che mai, tanto che la signora Logan chiederà a Taylor di trasferirsi da lei.

Nel frattempo, Katie andrà da Brooke per chiedere informazioni su Taylor dopo aver saputo che la donna ha sparato a Bill. Brooke resterà fedele alla sua amica e spiegherà a sua sorella di non poterle dire di più di quello che sa.

Deacon ancora scettico su Bill Spencer

Ci saranno novità anche per Hope, che si opporrà al ritorno di Thomas alla Forrester Creations.

Il figlio di Ridge non si arrenderà e proverà in ogni modo a far cambiare idea alla sua ex, dicendole che la Hope for the future rischia di chiudere senza di lui.

Più tardi, Thomas si presenterà a casa Spencer con dei documenti per Hope e Liam. Il figlio di Ridge dirà alla sua ex che presto ci sarà un'udienza in cui il piccolo Douglas potrà decidere con chi di loro vuole vivere.

Hope sarà spiazzata dall'iniziativa di Thomas e temerà di perdere il bambino. Infine, Deacon andrà a trovare Katie a casa di Bill e le ribadirà i suoi dubbi sull'imprenditore. Sharpe dirà che Katie merita molto di più e la donna lo prenderà in giro per il suo sentimentalismo.

La relazione tra Bill e Sheila non convince Deacon e Katie

Nelle puntate precedenti, Deacon aveva incontrato Sheila e le aveva chiesto se la sua storia con Bill fosse vera. La donna gli aveva confermato che tra lei e l'imprenditore è vero amore, lasciando Sharpe senza parole.

Nel frattempo, Taylor aveva espresso a sua figlia la volontà di costituirsi per liberarla dai ricatti di Bill e permetterle di testimoniare contro Sheila.

Steffy, tuttavia, aveva convinto sua madre che rischiare il carcere non servirebbe a nulla, perché Bill ha corrotto il giudice. Infine, Katie aveva fatto un altro tentativo per portare Bill a lasciare Sheila, ma lui non aveva voluto saperne.