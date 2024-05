Nella puntata della soap opera Endless love del 2 giugno, Tarik confesserà il delitto di Karen a suo fratello e così Kemal lo denuncerà alla polizia. Nel frattempo, Zeynep minaccerà Emir e dirà all'imprenditore di volere scoprire tutta la verità sul suo matrimonio di facciata, mentre Nihan chiede ad Asu di rendere felice Kemal.

Tarik confessa a Kemal di avere ucciso Karen

Nelle recenti puntate di Endless love, Emir aveva ordito un piano per fare in modo che Tarik si sbarazzasse di Karen. Il fratello di Zeynep si era recato nel luogo dove era tenuta nascosta la moglie di Taner e si era trovato di fronte alla donna che lo aveva minacciato con un'arma da fuoco e, pe difendersi, l'aveva uccisa.

Disperato per l'accaduto, l'ex barbiere di era rifugiato da Banu.

Nell'episodio del 2 giugno, Tarik confesserà l'omicidio di Karen a suo fratello e gli dirà che quanto successo è stato accidentale, ma Kemal non vorrà sentire ragioni. L'imprenditore, pertanto, si recherà alla polizia a denunciare Tarik.

Zeynep continua a tramare contro Emir

La figlia di Fehime si è sposata con Ozan per farla pagare a Kozcuoglu e ora la minore dei Soydere continuerà a tramare alle spalle di suo cognato. In particolare Zeynep minaccerà Emir e dirà al suo ex di essere intenzionata a scoprire tutta la verità sul suo matrimonio di facciata con Nihan. In precedenza la sorella di Kemal aveva già scoperto che i coniugi Kozcuoglu non dormivano insieme e aveva cercato di sapere qualcosa in più da Ozan.

Nihan, invece, rassegnata per non potere vivere liberamente il suo amore con il suo ex fidanzato, andrà dalla sua rivale in amore e le parlerà a cuore aperto. Sezin chiederà ad Asu di rendere felice Kemal, dal momento che lei non è stata in grado di farlo, per via delle sue scelte passate.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Tarik inizia a lavorare per Emir

Nei precedenti episodi di Endless love, Tarik è caduto nella trappola di Emir, uccidendo Karen. Nel frattempo, Zeynep è stata ingannata dal marito di Nihan, che le ha fatto credere di essere innamorato di lei e l'ha scaricata dopo avere trascorso una notte di passione.

A quel punto, sorella di Kemal ha sposato Ozan di nascosto, per vendicarsi di Emir e ha interrotto i rapporti con i suoi genitori, che non hanno voluto più vederla, né sentirla.

Leyla, invece, ha perso la casa in cui viveva, perché non è riuscita ad arrivare in tempo all'asta e Vildan è riuscita ad acquistare la villa grazie all'aiuto del suo consuocero Galip. L'amica di Kemal, comunque, è riuscita a ottenere alcuni documenti che le hanno permesso di avere ancora un ruolo nell'azienda di famiglia.