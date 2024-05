Nelle puntate della seconda stagione di Endless love, anche Hüseyin verrà a conoscenza del fatto di essere diventato nonno. Sentirà una conversazione tra Fehime e Kemal, in cui quest'ultimo dirà che la madre "gli ha nascosto sua figlia". Sarà in questo modo che verrà a sapere che Kemal è il padre di Deniz e rimarrà abbastanza deluso del comportamento del figlio, visto che gli ha nascosto l'ennesimo fatto importante della sua vita.

Fehime scopre che Deniz è figlia di Kemal

Kemal verrà a conoscenza di tutto: non solo che Deniz è sua figlia, ma anche che la madre era già a conoscenza della cosa.

La donna, un po' di tempo prima, aveva trovato nell'ufficio del figlio il diario scritto da Nihan, quello in cui ha raccontato i primi mesi di vita di Deniz. Quei ricordi sono arrivati nella scrivania di Kemal, perché Vildan aveva deciso che fosse giusto che anche lui scoprisse la verità, ma Fehime è arrivata prima e si è portata via tutto.

Prima di restituire il diario a Nihan, ha tenuto con sé una foto di Deniz, custodendola nel suo letto. Immagine che è stata poi trovata da Zeynep, che portandola a Kemal gli ha fatto capire che la madre sapeva tutto su Deniz.

Kemal deluso dal comportamento della madre

I due, però, non hanno mai avuto modo di confrontarsi, lo faranno quando Fehime e Hüseyin faranno visita al figlio.

Kemal e la madre parleranno in cucina da soli. "So che sei arrabbiato con me, ma per favore ascoltami", dirà Fehime, ma Kemal si mostrerà deluso: "Prendi il diario dalla mia scrivania, me lo nascondi e non mi dici niente".

"Kemal, non ho avuto altre possibilità, avevo paura che quell'uomo ti uccidesse", dirà Fehime facendo riferimento a Emir, ma Kemal non sembrerà farsi intenerire: "Non sai quanto mi hai ferito, mi hai nascosto mia figlia".

Quella conversazione, però, verrà udita da Hüseyin.

Hüseyin scopre la verità su Deniz

"Kemal, tu hai una figlia", dirà Hüseyin sorpreso e a tratti anche un po' deluso. Non per il fatto che abbia saputo di avere una nipote, ma perché i figli lo tengono sempre all'oscuro di tutto: "Quanti altri segreti ci sono nella nostra famiglia che io non conosco?".

Kemal lo inviterà a non abbattersi, ma Hüseyin penserà a tutto quello che hanno combinato i figli: "Zeynep si è innamorata del nostro nemico, e per lui ha ignorato sia la famiglia che il fratello. Tu invece hai una figlia e non mi dici niente".

Messi da parte i dissapori, Fehime chiederà a Kemal che cosa intende fare con la bambina. "Non la lascerò a quell'uomo, gliela porterò via. Troverò un modo per prendergliela senza che nessuno si faccia male". Fehime e Hüseyin saranno in pensiero per la situazione visto che Kemal, non tanto di recente, ha anche provato a far fuori Emir.