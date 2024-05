Onder si recherà in albergo da Ozan e Zeynep per convincerli a tornare a casa con lui nella puntata di lunedì 20 maggio. Le anticipazioni spiegano che la ragazza fingerà di essere indecisa sul da farsi, ma alla fine accetterà la proposta di suo suocero. Ozan chiederà a suo padre di appoggiare la sua relazione con Zeynep: "Ci amiamo fino alla morte". Onder non potrà voltare le spalle alle parole di suo figlio e pur di farlo tornare a casa sarà disposto a tutto.

La fuga di Ozan e Zeynep dopo le nozze

Le famiglie Soydere e Sezin prenderanno molto male la notizia delle nozze segrete di Ozan e Zeynep.

Quest'ultima, dopo essere stata ripudiata da suo padre, ritroverà fiducia tra le braccia di Ozan che andrà a prenderla per portarla via. I due sposini non sapranno dove andare e prenoteranno una stanza di hotel fino a quando non troveranno una soluzione. Zeynep sarà alquanto delusa nell'apprendere che Ozan non ha soldi o proprietà da sfruttare, ma gli dirà che lo seguirà ovunque. La sorella di Kemal dirà a suo marito che è disposta anche a trasferirsi a casa dei suoi genitori e lui sarà al settimo cielo. Per far calmare le acque, però, i due giovani sposi penseranno che sia meglio stare qualche giorno lontani da casa.

La visita di Onder a Ozan

A casa Sezin saranno tutti molto preoccupati per Ozan: proprio per questo Emir chiederà al suo braccio destro di rintracciare il ragazzo.

Tufan ci metter poco a capire in quale albergo alloggiano Zeynep e suo marito e Onder andrà subito da suo figlio per parlare con lui. L'uomo chiederà a Zeynep di allontanarsi e lasciarlo da solo con Ozan ma sarà molto disponibile all'ascolto. Il ragazzo spiegherà a suo padre di essere realmente innamorato di Zeynep e il suo non è stato un capriccio.

"La amo più di tutto, per la prima volta sono vivo". Onder chiederà se anche lei prova gli stessi sentimenti e Ozan confermerà: "Ci amiamo fino alla morte". Il ragazzo chiederà a suo padre un sostegno e Onder non si tirerà indietro, ma chiederà a suo figlio di tornare a casa. Zeynep ascolterà la conversazione di nascosto e sarà molto felice di tornare a villa Sezin.

Quando sarà chiamata ad esprimere la sua opinione, tuttavia, Zeynep fingerà di essere titubante e di accettare solo per il bene di Ozan.

Ozan, l'ultima spiaggia per Zeynep

Nelle puntate precedenti Ozan è stato al centro della strategia di Zeynep che dopo l'umiliazione subita da Emir lo ha chiamato. La ragazza ha iniziato a far credere a Ozan di essere seriamente interessata a lui e in pochissimo tempo lo ha avuto ai suoi piedi. Per convincere ancora di più Ozan, Zeynep ha minacciato di lanciarsi da una scogliera per la sofferenza di non poter vivere il suo amore con lui. A quel punto, Ozan ha salvato la ragazza e le ha chiesto la sua mano. I due sono partiti e si sono sposati di nascosto da tutti, ma al loro ritorno hanno dovuto fare i conti con le ostilità delle rispettive famiglie.