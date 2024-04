Le anticipazioni della prima stagione di Endless Love annunciano che Zeynep sembrerà delusa dopo aver sposato Ozan perché scoprirà che la sua famiglia non è ricca come credeva. "Quindi non hai né soldi né proprietà?" chiederà la giovane sposa a suo marito che le spiegherà che Emir possiede anche la casa in cui vivono. Zeynep non demorderà e dirà a suo marito che non le importano le ricchezze, ma conta stare con lui e le andrebbe bene anche andare a vivere alla villa dei Sezin.

Il matrimonio segreto di Zeynep e Ozan

La sorella di Kemal dimostrerà di avere un carattere deciso e molto ambizioso e cederà presto alle avances di Emir.

Il fascino del potere e la bellezza del marito di Nihan faranno colpo su Zeynep che si concederà a lui. La ragazza, tuttavia, dopo una notte di passione sarà umiliata da Emir che le rivelerà di averla usata solo per colpire Kemal. Zeynep piangerà nella sua stanza per poco tempo, ma poi deciderà di passare al piano B coinvolgendo Ozan, perdutamente innamorato di lei.

A Zeynep basterà veramente poco per riaccendere le speranze nel gemello di Nihan che pur di stare con lei si metterà contro tutta la sua famiglia. Ozan e Zeynep si sposeranno all'insaputa delle rispettive famiglie e torneranno a casa Sezin solo quando saranno marito e moglie.

I Sezin e i Soydere disperati per le nozze dei loro figli

Quando Vildan vedrà suo figlio rientrare in casa presentando Zeynep come la sua consorte andrà su tutte le furie. Nessuno della famiglia accetterà questa situazione, ma in particolare la madre di Ozan maltratterà Zeynep. Nel frattempo, la notizia delle nozze arriverà anche a Kemal che in preda alla rabbia correrà a prendere sua sorella e la porterà a casa per parlare con i suoi genitori.

I Soydere saranno disperati all'idea di imparentarsi con i Sezin e Zeynep sarà rimproverata da suo padre che le dirà che da quel momento in poi non ha più una figlia. Ozan non lascerà sola la donna che ama in questo momento così delicato e dopo aver tentato un chiarimento con i suoi suoceri, andrà via con lei. I due giovani sposi non sapranno dove andare e si siederanno su una panchina e pensare al da farsi.

Zeynep a quel punto chiederà a Ozan se avesse una residenza estiva in cui poter andare a vivere. Quando Ozan le spiegherà che persino la casa in cui vive la sua famiglia appartiene in gran parte ad Emir, Zeynep sembrerà molto amareggiata. "Quindi non hai né soldi né proprietà?" chiederà ha giovane donna a Ozan. Leggendo il dispiacere negli occhi del suo giovane marito, Zeynep cambierà atteggiamento e si dirà disposta ad abitare con lui nella villa dei Sezin.

Il cambiamento di Zenyep

Nelle puntate già andate in onda in Italia Zeynep è apparsa come una ragazza semplice con l'ambizione di fare l'attrice. La giovane sorella di Kemal si è fidanzata con Salih, il migliore amico di suo fratello, e sembra convinta a portare avanti la sua storia con lui.

Ozan si è innamorato di lei, ma la ragazza lo ha già respinto più volte, facendolo disperare.

Vedendo Zeynep con Salih, Ozan ha incendiato la barca del suo rivale, rischiando guai con la giustizia. Nonostante tutto, però, le cose sono destinate molto presto e Zeynep arriverà all'altare proprio con Ozan.