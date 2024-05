Le anticilazioni della soap tv Endless Love relative a ciò che andrà in onda dal 13 al 18 maggio 2024 rivelano che Banu verrà costretta da Emir a sedurre Tarik. Kozcuoğlu inoltre, dopo aver fatto capitolare Zeynep, le rivelerà di averla solo presa in giro per vendicarsi di Kemal mentre Galip rimarrà affascinato da Leyla e questo farà nascere una certa di gelosia in Onder.

Emir obbliga Banu a sedurre Tarik, Zeynep scopre di essere stata ingannata

Emir continuerà con il suo piano contro Kemal e raggiungerà Zeynep al cinema, facendole vivere una serata memorabile.

Grazie a questo stratagemma, Emir riuscirà a convincere la ragazza a passare la notte con lui. Dopo aver ceduto alle avance di Kozcuoğlu, Zeynep scoprirà di essere solo stata presa in giro. Lui infatti, le confesserà di non provare nulla per lei e di averla sedotta solo per colpire il fratello. Ma il piano di vendetta di Kozcuoğlu contro Kemal non si fermerà qui, visto che obbligherà anche Banu a sedurre Tarik. La ragazza non ne vorrà sapere ma alla fine si vedrà costretta a piegarsi alla volontà dell'ex amante. Kemal intanto, scoprirà che la tomba dove dovrebbe essere sepolta Linda, la ragazza che Ozan avrebbe ucciso cinque anni prima, è vuota. Soydere avviserà Nihan e i due si metteranno sulle tracce di Karen, l'altra ragazza presente quella sera.

Galip resta affascinato da Leyla, Ozan geloso

Zeynep mediterà vendetta contro Emir dopo aver scoperto di essere stata ingannata da lui e per farlo deciderà di riallacciare i rapporti con Ozan. La sorella di Kemal gli farà intendere di essere interessata a lui. Nel frattempo, Galip si imbatterà per caso in Leyla e ne rimarrà molto affascinato.

Quando tornerà a casa, il padre di Emir racconterà di questo piacevole incontro a Vildan ed Onder. Quest'ultimo sembrerà geloso. Zeynep continuerà a far credere ad Ozan che possa esserci un futuro insieme per loro. Prima gli regalerà una cornice vuota. Successivamente fingerà di essere disperata e si farà trovare da lui sull'orlo di un precipizio.

Ozan crederà che la giovane voglia suicidarsi e riuscirà a trarla in salvo, arrivando poi a farle una proposta di matrimonio che lei accetterà. Kemal e Nihan saranno ancora sulle tracce di Karen ma scopriranno che la donna si è trasferirà a Sile.

Il punto sul personaggio di Tarik in Endless Live

Tarik è il fratello maggiore di Kemal Solydere e ha sempre sofferto di una sorta di complesso di inferiorità verso di lui, geloso del successo che Kemal è riuscito ad ottenere nel corso degli anni. Forse per fare un dispetto al fratello, ha accettato di lavorare per Emir, inconsapevole che Kozcuoğlu lo stia usando solo per colpire Kemal. Tarik è interpretato dall'attore Rüzgar Aksoy, già conosciuto in Italia per il personaggio di Ercument Akman in Terra amara.