La stagione di Uomini e donne 2023/2024 si concluderà il 24 maggio 2024 con la messa in onda dell'ultima puntata. Sarà un finale di stagione ricco di colpi di scena visto che Ida Platano e Mario Cusitore torneranno in studio per un ultimo confronto alla luce di quanto accaduto nelle scorse settimane. Un faccia a faccia che avrà il sapore di un addio definitivo. È da segnalare anche la fine del percorso di Daniele Paudice che sceglierà di uscire dal dating show con Gaia.

Il 24 maggio va in onda l'ultima puntata stagionale di Uomini e donne

Venerdì 24 maggio sarà l'ultimo giorno di messa in onda di Uomini e donne, poi Maria De Filippi e tutti i protagonisti del dating saluteranno il pubblico e daranno appuntamento al prossimo settembre.

Dalle anticipazioni si sa che questa ultima settimana di programmazione regalerà non pochi colpi di scena ai telespettatori. In primis per via del ritorno in studio di Ida Platano e Mario Cusitore. La 42enne di Brescia e l'ex corteggiatore racconteranno cosa è accaduto tra loro dopo che lei lo ha cacciato dal programma qualche settimana fa: si verrà a sapere che Mario l'ha raggiunta a Brescia presentandosi sotto casa per avere un chiarimento. Ida però non ne ha voluto sapere e non ha voluto neppure incontrarlo.

Uomini e donne, finale di stagione: addio definitivo tra Ida e Mario

Il tentativo di chiarimento tra Mario e Ida avverrà dunque in studio, in una delle ultime puntate di questa stagione di Uomini e donne.

Cusitore in questa occasione cercherà di far capire a Ida di essere ancora interessato a lei. Peccato che la donna non crederà affatto alle sue parole e non gli darà nessuna altra chance. Il loro sarà dunque un addio definitivo. La stagione 2023/2024 si concluderà poi con la scelta del tronista Daniele Paudice. Il giovane napoletano sceglierà di uscire dal programma con Gaia.

Niente da fare dunque per l'altra corteggiatrice Marika che, nonostante non sia stata scelta, augurerà il meglio a Daniele.

Da segnalare inoltre che Cristiano e Asmaa del Trono Over decideranno di uscire insieme dalla trasmissione.

Uomini e donne va in vacanza, al suo posto La Promessa

I fan di Uomini e donne dovranno attendere settembre prima di rivedere in onda le nuove vicende di dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori.

A partire da lunedì 27 maggio, la fascia oraria lasciata libera dal dating di Maria De Filippi verrà occupata dalla soap Tv La Promessa che così facendo, andrà in onda con puntate extra large della durata di circa due ore, situazione che permetterà allo sceneggiato di fare un grande passo avanti nella narrazione.

Intanto su Mediaset Infinity e su Witty Tv è sempre possibile recuperare e rivedere le puntate già trasmesse di Uomini donne.