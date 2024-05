Nihan scoprirà di essere incinta di Kemal nelle prossime puntate della prima stagione di Endless Love. Le anticipazioni spiegano che per la donna non sarà facile riceverà questa notizia, anche perché sta attraversando un momento molto delicato: Ozan si trova in carcere e Kemal si è appena fidanzato ufficialmente con Asu. L'ombra di Emir, inoltre, continuerà a complicare la vita di Nihan, costretta a stare con lui contro la sua volontà. Quello che la protagonista continuerà ad ignorare è che suo marito sa già della gravidanza e il suo prossimo obiettivo sarà eliminare Kemal per sempre.

Emir scoprirà che Nihan è incinta e le nasconderà tutto

Presto per Nihan arriverà un momento molto duro, perché Kemal chiederà ufficialmente la mano di Asu. Alla festa di fidanzamento, lei sarà presente insieme a Emir per assistere all'inizio di una nuova vita di Kemal con la sua promessa sposa. Per Nihan la situazione sarà insopportabile e la donna avrà un malore e sarà portata in ospedale per degli accertamenti. Il medico rincuorerà subito Emir dicendogli che sua moglie è incinta e non soffre di particolari problemi. Per Kozcuoğlu sarà un boccone molto amaro, ma l'uomo fingerà di essere felice e chiederà al medico di non dire nulla a Nihan perché vorrebbe farle una sorpresa. Emir, inoltre, per essere più convincente spiegherà che per Nihan è un periodo delicato a causa dell'arresto di Ozan.

Emir non dirà nulla a sua moglie, ma si muoverà subito per risolvere la situazione a modo suo e in un primo momento deciderà di far abortire Nihan a sua insaputa.

Il terribile piano di Emir

Emir chiederà l'aiuto di un ginecologo di sua fiducia e darà da bere a Nihan una sostanza che la farà addormentare. Successivamente, la porterà del suo amico medico per farla abortire, ma Emir non si sentirà di farle del male e rinuncerà a questo terribile piano.

Kozcuoğlu si concentrerà su Kemal e penserà che l'unica soluzione sia uccidere il suo nemico, chiedendo a Tufan di eseguire l'omicidio. Nel frattempo per Nihan non finiranno i malori e la donna deciderà di fare un test di gravidanza a casa. La protagonista sarà sconvolta quando vedrà che il test è positivo e non potrà fare a meno di pensare alla notte trascorsa con Kemal.

La gioia della nuova vita in arrivo si scontrerà con la durezza della realtà per Nihan che non potrà mai stare con l'uomo che ama. Per avere la certezza di aspettare un bambino, Nihan visiterà una ginecologa che confermerà la gravidanza. La moglie di Emir sarà chiamata a decidere rapidamente per il suo futuro e quello del suo figlio.

Kemal e Asu verso una nuova vita insieme

Nelle puntate precedenti Kemal ha deciso di riprendere in mano la sua vita. Dopo aver visto che Nihan ha scelto di tornare con Emir, Kemal ha messo fine per sempre al suo legame con lei sotterrando il suo anello. Consapevole che il suo amore per Nihan resterà per sempre, Kemal ha parlato sinceramente con Asu. L'uomo ha confessato i suoi sentimenti per la sua ex, ma ha anche spiegato di voler voltare pagina e voler sposare Asu. Quest'ultima ha accettato senza esitazioni e la famiglia Soydere ha subito festeggiato per la notizia che da tanto attendeva.