Emir porterà Nihan ad abortire dopo averla sedata nelle prossime puntate di Endless Love, ma le anticipazioni spiegano che alla fine avrà compassione di lei e la porterà via dalla clinica. "Ti amo tanto, non posso farti soffrire": con queste parole Emir dichiarerà i propri sentimenti a sua moglie, ancora incosciente. Dopo aver scoperto che sua moglie è incinta di Kemal, Kozcuoğlu chiederà al medico di tenerlo nascosto a Nihan e farà di tutto per impedire che questo bambino nasca. Nihan, ignara di aspettare un figlio, attribuirà i suoi malori al dolore per aver perso Kemal, ormai prossimo al matrimonio con Asu.

La fine delle speranze per Nihan e Kemal

L'amore tra Nihan e Kemal sarà ostacolato dal destino che dopo una breve parentesi insieme li dividerà ancora una volta. Stanco di vedere la donna che ama tra le braccia di Emir, Soydere deciderà di mettere una pietra sopra al passato ricominciando con Asu. Kemal non mentirà alla donna e ammetterà di provare un amore infinito per Nihan, ma riconoscerà di voler voltare pagina e lo farà con lei. Asu sarà felice per questa decisione e accetterà di sposare Kemal come sognava da tempo. I due fidanzati organizzeranno una festa per la promessa di matrimonio e a sorpresa tra i presenti ci saranno anche Nihan ed Emir.

La protagonista guarderà Kemal e Asu felici insieme e la sofferenza sarà così forte al punto di avere un malore quando i due si scambieranno un bacio.

Nihan si risveglierà in ospedale, assistita da Leyla a cui confiderà il suo dolore per aver perso Kemal. “È andato via senza lasciarmi niente”, dirà in lacrime la donna.

Il piano per sbarazzarsi del figlio di Nihan

Nihan sarà sottoposta a tutti gli accertamenti e prima di dimetterla il medico le dirà che non ha nulla di grave, ma solo qualche valore basso.

La donna chiederà al dottore anche il risultato del test di gravidanza, ma lui le dirà che è negativo, mentendo.

A conoscere la verità su Nihan sarà soltanto Emir che quando la donna era priva di sensi aveva parlato con il medico e aveva appreso da lui che era incinta. Nihan non saprà la verità perché Emir chiederà al dottore di mentire, motivando la sua richiesta con la voglia di fare una sorpresa a sua moglie.

Il primo pensiero di Kozcuoğlu sarà sbarazzarsi del bambino all'insaputa di Nihan e contatterà subito un medico di sua fiducia. Emir farà bere a sua moglie un potente sonnifero e la porterà in una clinica per farla abortire a sua insaputa.

Mentre sarà in sala d'attesa, Emir ripenserà alla grave azione che sta per commettere e approfitterà di un momentaneo allontanamento del medico per andare ancora da Nihan. “Non posso farti soffrire”, dirà Emir prima di portarla via, “Ti amo tanto”. Kozcuoğlu non avrà il coraggio di portare avanti il suo piano e rinuncerà ad uccidere il figlio che Nihan ha in grembo, ma penserà a come poter risolvere il suo problema in un altro modo.

Una felicità durata pochi giorni

Nihan e Kemal sono stati felici solo per pochi giorni quando sono fuggiti insieme. Soydere ha organizzato un piano per fuggire dall'ospedale con Nihan facendo arrivare un elicottero sul tetto della struttura. Il piano di Kemal era quasi perfetto e i due protagonisti si sono lasciati andare alla passione.

Emir, tuttavia, ha raggiunto sua moglie grazie alla soffiata di Zeynep e l'ha portata con sé ricattando di uccidere Kemal. Durante i loro momenti insieme, Soydere ha promesso a Nihan che non l'avrebbe mai lasciata e avrebbe trovato sempre un modo per restare con lei a qualunque costo. Il bambino che Nihan ha in grembo è come una promessa mantenuta per Kemal, anche se ha dovuto separarsi da lei e si è fidanzato con Asu.