Ayala andrà a parlare con Martina dopo aver intuito la sua strategia: "Non hai avuto nessun malore e non c'è stato nessun incidente al vestito". Le anticipazioni de La Promessa rivelano che, nella puntata di sabato 21 dicembre, il comportamento di Martina farà sorgere dubbi anche in Curro, il quale si confiderà con Jana. Quest'ultima gli suggerirà di parlare con la sua ex per farla ragionare sul suo atteggiamento.

Lo scontro di Ayala e Martina

Martina continuerà a ostacolare la frequentazione tra Margarita e Ayala, ma le sue bugie verranno presto scoperte.

A dubitare del comportamento di Martina sarà per primo Curro, che la accuserà di aver finto il malore per impedire a sua madre di andare al cinematografo. Ayala arriverà subito dopo e penserà che sia meglio parlare subito con Martina per evitare che la ragazza continui a mettergli i bastoni tra le ruote. Il conte si avvicinerà alla figlia di Margarita con ironia, dicendo che la trova bene nonostante il suo malore. Martina non coglierà l'ironia e continuerà a sostenere di essere stata male, ma quando Ayala le chiederà cosa ha avuto di preciso, lei non saprà rispondergli. A quel punto, Ayala sarà molto franco: "So che non è successo nessun incidente al vestito di tua madre e tu non hai avuto nessun malore", dirà.

Martina replicherà: "Mia madre mi crede e si fida di me", ma Ayala continuerà con le sue accuse. Il conte spiegherà che non ha nessuna intenzione di mettersi in competizione con lei: "Non competo con una mocciosa". A quel punto, Martina spiegherà ad Ayala che suo padre non aveva nessun titolo nobiliare, ma era molto più elegante di lui.

Sarà chiaro che la ragazza non approvi assolutamente che sua madre esca con il conte.

L'atteggiamento di Martina e i dubbi di Curro

Le anticipazioni rivelano che Curro andrà a sfogarsi con Jana sull'atteggiamento di Martina. Il signorino dirà che la ragazza che ama non è più la stessa di prima e, oltre ad attaccare lui con ogni pretesto, si sta comportando male con sua madre.

Jana dirà a suo fratello che in amore sarebbe meglio pensare ai pregi e non ai difetti dell'altra persona. Curro racconterà che Martina ultimamente è diventata insopportabile anche con Ayala, perché non vuole che veda sua madre. "So che in fondo è buona", dirà Curro, "Ma è cambiata troppo". Jana suggerirà al fratello di parlare con Martina, perché soltanto lui potrebbe farla ragionare.

Ayala sta corteggiando Margarita

Nelle puntate precedenti, Ayala ha regalato un prezioso abito a Margarita in vista della serata al cinematografo. Poco dopo, Martina ha rotto il vestito, spiegando di non averlo fatto di proposito ma di essere rimasta incastrata mentre lo misurava. Ayala non si è arreso e ha donato un altro vestito a Margarita, facendo andare su tutte le furie Martina.

La ragazza, poco prima che sua madre uscisse con Ayala, ha detto di avere un malore costringendola a rinunciare alla serata. Per Martina non è concepibile che sua madre veda un altro uomo dopo la morte di suo marito e per questo sta facendo di tutto per ostacolarla.