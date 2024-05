Nella seconda stagione di Endless love arriverà la pace tra Vildan e Leyla. Il tutto avverrà dopo la morte di Ozan e Önder, che segnerà nel profondo la famiglia Sezin. Leyla andrà a prendere la sorella in ospedale per portarla a casa e Vildan, visibilmente scioccata, riuscirà a sfogarsi per la prima volta proprio con lei. Piangerà tra le braccia della sorella urlando che il marito e il figlio non ci sono più.

Come muoiono Ozan e Önder

La famiglia Sezin ne ha passate tante, ma il dolore per la morte improvvisa di Ozan e Önder non avrà eguali. Il primo, detenuto in carcere per l'omicidio di Linda e per il tentativo di fuga all'estero, verrà portato in ospedale per un avvelenamento.

Sarà qui che troverà la morte, ma non per un problema di salute: sarà lui stesso a togliersi la vita. La sua morte, in ogni modo, nasconderà tanti misteri, soprattutto per il commissario Hakan, che ha trovato tra gli effetti personali di Ozan la foto che ritrae il bacio tra Zeynep ed Emir: crede che possa avere a che fare con il suicidio.

Önder, invece, morirà proprio a causa della dipartita del figlio. Quando correrà nella sua stanza d'ospedale per capire cosa è successo, lo vedrà lì appeso al soffitto. Il suo cuore non reggerà alla vista e l'infarto che lo colpirà sarà mortale.

Torna la pace tra Leyla e Vildan

Nihan e Vildan saranno sotto shock, soprattutto quest'ultima non riuscirà a dire una parola.

Riuscirà ad aprirsi solo con la sorella Leyla, che andrà a prenderla in ospedale per portarla a casa. "Sono venuta per portarti a casa nostra. Sai ho pulito il patio con l'acqua di lavanda, poi ho messo le lenzuola di raso sul letto che ami tanto, perché non dormiresti su qualcos'altro", dirà Leyla cercando di consolare la sorella.

Vildan si lascerà andare a un abbraccio affettuoso e struggente con la sorella: "Leyla sia Önder che Ozan non ci sono più". La donna proverà a consolarla: "Ora andiamo a casa Vildan, perché la vita continua. Deve continuare".

Perché Leyla e Vildan in gioventù hanno litigato

Sarà così che Leyla e Vildan faranno pace, loro che avevano litigato proprio a causa di Önder.

Quest'ultimo era il promesso sposo di Leyla, ma durante il fidanzamento ha avuto un storia clandestina con Vildan, in cui la donna è rimasta incinta di Nihan e Ozan.

Entrambi hanno deciso di svelare la cosa a Leyla solo il giorno della nozze e per forza di cose si è ritrovata abbandonata all'altare. Le due sorella non hanno più avuto rapporti, solo dopo una ventina d'anni Leyla è riuscita a ritrovare la nipote Nihan grazie a Kemal. Con la ragazza è riuscita ad avere fin da subito un bel rapporto, mentre con Vildan le cose non sono cambiate fino alla morte di Önder.