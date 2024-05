Nella giornata di lunedì 27 maggio sono iniziate le riprese della nona stagione de Il Paradiso delle Signore. In merito a ciò, Roberto Farnesi ha pubblicato uno scatto sulle sue storie Instagram insieme ad Alessandro Tersigni, l'interprete di Vittorio Conti, rivelando di sentire la mancanza del collega sul set della fiction Rai. Ha spiegato che Tersigni, oltre a essere un professionista sul lavoro, è anche un amico. Nel frattempo ha lasciato aperta una possibilità a un eventuale ritorno di Tersigni sul set in futuro.

Roberto Farnesi sente la mancanza di Alessandro Tersigni

L'assenza di Alessandro Tersigni inizia a farsi sentire sul set de Il Paradiso delle signore. Roberto Farnesi ha pubblicato uno scatto insieme all'interprete di Vittorio Conti commentando: "Si comincia con grande tristezza, perché oltre che un professionista manca un amico". Nonostante la malinconia, le riprese stanno andando avanti anche senza il direttore del negozio di moda milanese. "The show must go on", ha commentato Farnesi.

Roberto Farnesi lascia aperta la possibilità di un eventuale ritorno di Alessandro Tersigni

Dopo essere stato presente in otto stagioni e avere ricoperto il ruolo di Vittorio Conti fin dalla prima puntata della fiction di Rai 1, Alessandro Tersigni ha preferito lasciare il set della fiction Rai per dedicarsi anche ad altre esperienze professionali.

Roberto Farnesi, però, ha scritto una frase che lascia una porta aperta in merito a un eventuale ritorno in scena dell'attore, magari in futuro. ''Never say never", ha detto Farnesi, ossia "mai dire mai".

Come è finita l'ottava stagione: Vittorio e Matilde sono scappati all'estero insieme

L'uscita di scena di Vittorio Conti ha lasciato di stucco i fan de Il Paradiso delle signore.

Il direttore dell'atelier ha deciso di cambiare vita e di scappare all'estero con Matilde Frigerio, per evitare che la donna finisse in prigione con l'accusa di adulterio. Tancredi Di Sant'Erasmo l'ha denunciata alla polizia e il commissario Maresca si è messo sulle tracce dei due amanti. Marta Guarnieri, inaspettatamente, ha aiutato il suo ex marito nella fuga con la fidanzata.

Prima di partire Conti ha lasciato il negozio nelle mani di Marcello e del suo amico Roberto Landi. Umberto Guarnieri, invece, ha truffato Barbieri e Adelaide e ha fatto perdere all'imprenditore tutti i suoi risparmi. Nonostante tutto, il papà di Marta è riuscito a farla franca e a non essere denunciato dalla Contessa Di Sant'Erasmo.