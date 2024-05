Durante la precedente puntata dell'Isola dei Famosi la squadra dei Coquinos ha perso tutte le prove quindi ha ricevuto un comunicato: su Playa Tristeza per 10 giorni la dispensa sarà povera in quanto tutti dovranno rinunciare ad una porzione di riso. Dal momento che Edoardo Franco, Artur Dainese e Khady Gueye sembravano voler gestire le provviste in modo diverso c'è stato un battibecco.

Khady, Edoardo e Artur discutono

Fin dall'inizio Matilde Brandi ha compreso che questa settimana non sarà felice ricoprire il ruolo di leader in quanto la mancanza di cibo potrebbe generare delle discussioni all'interno del suo gruppo.

Parlando con gli altri la showgirl ha pensato che Dario, Linda e Karina potessero rinunciare al riso visto che essendo arrivati da poco hanno ancora le energie.

Nel corso di una riunione tra i membri dei Conquinos Edoardo Franco ha sostenuto che il cibo andrebbe razionato per non rimanere senza nulla i prossimi giorni e riferendosi a Khady e Artur si è detto sicuro che se fosse per loro mangerebbero tutto subito. A quel punto la modella ha ammesso di vivere l'esperienza in Honduras giorno per giorno, ma lo chef ha replicato stizzito: "Oggi potremmo impegnarci e fare un po' la fame". In un secondo momento Khady si è sfogata con Dainese e ha rivolto delle critiche a Edoardo Franco: "Ognuno ha il proprio carattere ma impariamo a dosarlo".

A rincarare la dose ci ha pensato Artur: "Non è la prima volta che risponde in questo modo, anch’io mi sto trattenendo per non litigare, ma deve cambiare un po’ i modi, è troppo aggressivo".

Valentina Vezzali al centro delle polemiche

Al contrario su Playa Joya i naufraghi hanno una dispensa ricca avendo vinto tutte le prove a disposizione, ma le tensioni tra i concorrenti non mancano.

Nella notte tra mercoledì e giovedì 16 maggio Valentina Vezzali ha deciso di andare a pescare ma involontariamente ha lasciato aperta la scatola dei paguri. Il giorno seguente Greta Zuccarello si è accorta dell'accaduto e non ha esitato a criticare la compagna di reality: "Oggi rischiamo di non pescare". La maggior parte delle esche infatti sono andate perse.

Isola: cinque concorrenti al televoto

In attesa di una nuova puntata dell'Isola dei Famosi in onda eccezionalmente domenica 19 maggio su Canale 5, per cinque naufraghi questa potrebbe essere l'ultima settimana di permanenza in Honduras.

Terminate le nomination dell'ottava puntata sono finiti al televoto Khady Gueye, Artur Dainese, Samuel Peron, Valentina Vezzali e la contessa Alvina. Tra questi il concorrente meno votato dovrà abbandonare definitivamente il reality show poiché quest'anno non vengono date seconde possibilità.