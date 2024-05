Durante la 12^ puntata dell'Isola dei Famosi c'è stato un botta e risposta piccato tra Sonia Bruganelli e Artur Dainese. Scendendo nel dettaglio, l'opinionista si è detta d'accordo con il pensiero di Matilde Brandi e Samuel Peron sul fatto che il modello non meriti di arrivare alla finale del programma poiché da quando è sbarcato in Honduras si è sempre mostrato arrogante e spocchioso.

Le critiche dei naufraghi verso Dainese

Nella puntata di ieri 29 maggio, Vladimir Luxuria ha mostrato una clip ai concorrenti dove alcuni concorrenti hanno rivolto delle critiche ad Artur.

A detta di Samuel Peron, Dainese pensa prima a sé stesso e poi al resto del gruppo: "Credo che nel corso del suo percorso abbia limato alcuni aspetti del suo carattere per apparire più affabile. Secondo me è una volta vestita da pastore". In diretta Artur ha avuto modo di replicare alle parole di Peron: "Io faccio il mio percorso non m'importa degli altri". A supportare la tesi di Samuel ci ha pensato Matilde: "Artur ha detto una cosa giusta, lui fa quello che gli piace fare. Cioè a lui piace solo pescare". Inoltre la showgirl ha sostenuto che lontano dai riflettori Dainese non è affabile con i suoi compagni come quando ci sono le telecamere.

Il commento degli opinionisti

Dallo studio ha chiesto di intervenire Sonia Bruganelli che si è detta d'accordo con Brandi e Peron: "Devo dire che Matilde e Samuel hanno ragione.

Lui ha capito che deve piacere al pubblico e quindi è molto provocatorio quando le telecamere non ci sono, ma questo è il meccanismo adottato da Artur da quando è arrivato in Honduras. Lui è entrato per vincere perché viene da un altro reality". Dario Maltese ha chiesto di poter fare una domanda al concorrente: "Ma non sarebbe meglio essere più collaborativo con il gruppo viste le continue critiche?".

Nel momento in cui Artur Dainese ha ribadito di essere sempre stato collaborativo, è intervenuta nuovamente Bruganelli: "Tu dalla prima puntata che sei entrato spocchioso e arrogante. Poi ti sei reso conto che questa non andava e hai cercato di cambiare".

"Artur è molto provocatorio quando le telecamere non ci sono, poi fa la vittima"

Sonia condivide il pensiero di Matilde e Samuel#Isola pic.twitter.com/dcL0xLM09B — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 29, 2024

Infine Sonia Bruganelli ha chiesto al naufrago di non replicare visto che non aveva alcuna intenzione di interagire con lui: "Non devi dirmi niente, meglio che taci".

Isola: tre concorrenti a rischio eliminazione

Intanto durante la 12^ puntata dell'Isola dei Famosi sono state eliminate Linda Morselli e Khady Gueye: la prima è stata la meno votata tra i nominati della precedente puntata, mentre la seconda ha perso un televoto-flash.

Nella puntata di ieri invece sono finiti al televoto tre concorrenti: Artur Dainese, Karina Sapsai e Samuel Peron. Tra questi il concorrente meno votato dovrà dire addio al sogno di arrivare alla semifinale del reality show.