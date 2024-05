Andrà in onda venerdì 7 giugno in prime time la prima puntata della nuova serie turca dal titolo La rosa della vendetta. Protagonista della dizi è un volto ben noto ai telespettatori di Canale 5, ossia Murat Ünalmis, l'indimenticato Demir Yaman di Terra amara. Gulcemal, abbandonato dalla madre che decise di scappare con un altro uomo, avrà un unico obiettivo nella sua vita: ossia quello di vendicarsi per tutto il male che lui, la sorella e il padre hanno subito.

Il doloro passato di Gulcemal

Le anticipazioni della nuova soap La rosa della vendetta che verrà trasmessa in prima serata venerdì 7 giugno prendono il via dalla sete di vendetta del protagonista, Gulcemal, che è stato abbandonato dalla madre.

Zafer era la donna più bella di Bursa ma appariva sempre triste ed infelice, nonostante l'amore del marito e la presenza di due figli di cui non si era mai curata.

Zafer, però, incontrò un uomo di cui si innamorò follemente e con cui scappò senza interessarsi della sua famiglia. In preda alla disperazione, il padre di Gulcemal si levò la vita lasciando i due figli da soli. Gulcemal per tutta risposta uccise l'uomo con cui Zafer era scappata e la madre lo maledisse dicendo che il suo errore più grande era stato quello di metterlo al mondo e in più gli augurò di non trovare mai l'amore di una donna.

Dopo molti anni, diventato grande e potente, Gulcemal farà ritorno a Bursa ma il il suo desiderio sarà rimasto lo stesso, ossia vendicarsi della madre.

La prima mossa del protagonista sarà quella di convincere il maestro tessitore del paese, Deva, ad abbandonare il lavoro con Zafer per lavorare per lui. Deva, riconoscndo in lui l'uomo che in passato l'ha aggredita, lo ferirà con delle forbici, ma per tutta risposta, Gulcemal le dirà he ha solo tre giorni per obbedirgli e licenziarsi da Zafer.

Mert costretto a sposare Gulendam

Gulendam, sorella di Gulcemal, scoprirà di essere incinta di Mert, fidanzato di Deva, che conosce appena. Appena Mert verrà informato la allontanerà dicendole di non voler sapere nulla della gravidanza essendo già fidanzato. La ragazza verrà investita da un auto e Gulcemal la porterà in ospedale dove verrà informato che la sorella è in attesa di un figlio.

Gulcemal, dopo aver chiesto ai suoi uomini di trovare il padre del bambino, costringerà Mert a sposare la sorella la sera stessa. I due neo-sposi lasceranno la città per la luna di miele.

Deva sarà molto preoccupata poiché da tempo non ha notizie del fidanzato: la giovane non saprà nulla del matrimonio tra Mert e Gulendam. I problemi per Deva non finiranno qui: Gulcemal rapirà il padre Ibrahim e Deva stessa. Sebbene Ibrahim proverà a resistere alle richieste di Gulcemal, alla fine dovrà arrendersi e anche la figlia dovrà sottostare alle richieste dell'uomo.

Murat Ünalmis e Melis Sezen: due volti noti al pubblico italiano

Un nuova avvincente quanto romantica soap proveniente dalla Turchia approderà quindi in Italia il prossimo venerdì e le prime anticipazioni già promettono la giusta dose di intrighi e passioni.

La dizi è composta da 13 puntate che andranno tutte in onda in prima serata.

Murat Ünalmis non è l'unico volto già noto al pubblico di Canale 5. Infatti, il personaggio di Deva è interpretato dall’attrice Melis Sezen, classe 1997, che ha prestato il suo volto a Deren Kutlu nella serie 'Come Sorelle'.