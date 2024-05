Le trame spagnole de La Promessa in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Jimena De Los Infantes (Paula Losada) apparirà sempre più in difficoltà a nascondere la sua finta gravidanza. Per questo motivo, la ragazza chiederà aiuto a sua madre Mercedes, che le darà alcuni consigli per disfarsi del suo ingombrante segreto. La duchessa consiglierà a Jimena di sedurre Manuel Lujan (Arturo Garcia Sancho) oppure mettere in scena un aborto spontaneo.

Anticipazioni La Promessa: Mercedes scopre che Jimena non aspetta un bambino

Tutto inizierà quando Jimena rivelerà a Mercedes di non aspettare un bambino.

La donna seppur sconvolta suggerirà alla figlia due vie d'uscita: sedurre il marito per tentare di rimanere incinta sul serio e fingere un aborto spontaneo per mettere fine alle bugie raccontate. Jimena a questo punto tenterà di sedurre Manuel che invece apparirà molto reticente a causa dell'amore che sente per Jana. Pertanto, la duchessina organizzerà un piano in concomitanza della partenza della famiglia per Madrid per partecipare ad un party organizzato dal Re Alonso.

Jimena decisa a mettere in scena un aborto spontaneo

Jimena fingerà di voler partecipare alla festa del Re Alonso per poi rinunciarvi poche ore prima della partenza in modo da mettere in scena un aborto spontaneo. La contessa infatti recupererà una bottiglietta di sangue grazie all'aiuto di sua madre Mercedes.

Manuel, intanto, proverà a far cambiare idea a Jimena chiedendo l'aiuto del dottor Abel. La duchessina però non vorrà sentir ragioni fino a quando non scoprirà della presenza di Blanca tra gli invitati. La donna quindi farà sapere a Manuel di volerlo seguire a Madrid.

Ma il marchesino sorprenderà Jimena rinunciando alla partenza per starle vicino.

In questo modo, il piano della figlia di Mercedes subirà una brusca frenata mentre Manuel farà il possibile per riconquistare Jana che apparirà sempre più vicina al dottor Abel (Alejandro Vergara). La domestica dimostrerà di nutrire di più di una semplice amicizia per il dottore della tenuta.

La Promessa, cambia programmazione dal 6 giugno

Mediaset ha deciso di fare un nuovo cambio di programmazione per quanto concerne La Promessa. La soap opera iberica inizierà qualche minuto prima complice la chiusura della striscia quotidiana dell'Isola dei famosi, la cui finale è prevista per il 5 giugno con la conduzione di Vladimir Luxuria.

Di conseguenze, le vicende con protagonisti Jana (Ana Garces), Curro (Xavi Lock) e Cruz (Eva Martin) inizieranno dal 6 giugno a partire dalle ore 14:50 per concludersi alle 17:00 quando Myrta Merlini condurrà un nuovo appuntamento di Pomeriggio Cinque.