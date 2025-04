Oggi, 23 aprile, alle 16, la consueta puntata de Il Paradiso delle Signore non andrà in onda su Rai 1. La soap opera subirà uno stop per lasciare spazio alla Cerimonia di Commemorazione di Papa Francesco. La programmazione Rai è stata modificata all'ultimo momento. In questa giornata era prevista la messa in onda dell'episodio 153, non trasmesso il 22 aprile.

Annullata la puntata del 23 aprile de Il Paradiso delle signore

I fan de Il Paradiso delle Signore dovranno affrontare un ennesimo cambiamento di programmazione. La Rai ha modificato il palinsesto all'ultimo momento, eliminando la puntata della soap opera pomeridiana.

Già martedì 22 aprile non è stato trasmesso l'episodio 153, già previsto per il 23 aprile. Alle 16 su Rai 1, al posto dei dipendenti del negozio di moda, andrà in onda uno speciale. Infatti, andrà in onda in diretta dalla Camera dei Deputati la Cerimonia di Commemorazione di Papa Francesco.

Il Paradiso delle signore: il 22 aprile non è andato in onda, salta anche il 23 aprile

Settimana di cambi di programmazione nel palinsesto Rai a causa della recente scomparsa di Papa Francesco. Il decesso del Santo Padre ha portato diverse variazioni sui canali Rai, in particolare su Rai 1. In occasione della giornata di Pasquetta, il 21 aprile, e della Festa della Liberazione, il 25 aprile, Il Paradiso delle Signore non sarebbe comunque andato in onda.

A questi stop per le festività, già previsti, si è aggiunto lo stop alla messa in onda della soap opera pomeridiana di martedì 22 aprile e del 23 aprile. Non è stato chiarito quando ripartirà la programmazione della puntata 153. Salvo ulteriori variazioni, è probabile che l’episodio venga trasmesso giovedì 24 aprile.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Concetta ha avvertito Marta

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Concetta ha incontrato nel magazzino, dove un uomo losco cercava Enrico. La sarta del negozio ha temporeggiato, rivelando all'uomo che Brancaccio non era a Milano in quel momento. Subito dopo, Concetta ha avvertito Marta del pericolo, che ha prontamente allertato Enrico della situazione.

Nel frattempo, Anita si è trasferita con suo padre a Villa Guarnieri, dove ha stretto amicizia con Umberto. I due si sono scambiati confidenze e, durante una partita di scacchi, Anita ha svelato all'imprenditore di avere paura che Marta e suo padre diventino nuovamente genitori. Spazio anche alle vicende di Matteo, che ha preferito non dichiararsi a Odile dopo aver saputo che Guido Castelli, ex fidanzato della ragazza, è ancora innamorato di lei.