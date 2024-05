Dal 28 giugno 2024 su Rai Premium torna la soap iberica Sei Sorelle. A partire dal 17 maggio, invece, su RaiPlay saranno disponibili in streaming 10 episodi in anteprima.

La nuova programmazione di Sei Sorelle

Tramite l'account X ufficiale della Rai è stato annunciato il ritorno di Sei sorelle sul piccolo schermo. Dal 28 giugno dal lunedì al venerdì tutti coloro che intendono vedere la tv soap dovranno sintonizzarsi su Rai Premium alle ore 15 circa.

Inoltre tutti coloro che desiderano vedere in anteprima gli episodi potranno farlo ogni venerdì a partire dal 17 maggio collegandosi su Rai Play.

A differenza delle prime due stagioni, la soap Sei Sorelle non verrà trasmessa su Rai 1. Sul primo canale della rete ammiraglia nelle prossime settimane verranno infatti trasmesse le repliche di Un Passo dal Cielo 7 e Che Dio ci Aiuti.

#SeiSorelle, una storia d'amore e di emancipazione nella Madrid degli anni Dieci del secolo scorso.

📌Ogni venerdì 10 nuovi episodi su @RaiPlay. Dal 28 giugno, dal lunedì al venerdì, su @RaiPremium.

▶ https://t.co/G9X2Swl3se pic.twitter.com/pwEgQSDdgc — Rai (@Raiofficialnews) May 17, 2024

La trama

Sei Sorelle è una soap iberica ambientata a Madrid nel Novecento.

Tutto nella prima stagione era iniziato con la morte di Don Fernando Silva: le figlie per portare avanti la fabbrica tessile di famiglia hanno lasciato credere ai fornitori che il padre fosse partito per un lungo viaggio in Europa a causa di una società maschilista.

La primogenita Adela è il pilastro della famiglia ed è una delle donne più corteggiate di Madrid e per diversi mesi ha portato avanti una relazione clandestina con German un uomo sposato. Diana invece ha un carattere forte e intraprendente. Celia si è innamorata di un'operaia della fabbrica, Petra, ma i suoi sentimenti non sono stati corrisposti.

Francisca non ha mai nascosto la passione per la musica, quindi sotto l'identità della "Bella Margherita" ha iniziato a cantare in un bar di Madrid frequentato da gente che non appartiene all'alta società. Blanca ha sposato Rodolfo, anche se aveva compreso di nutrire dei sentimenti per il cognato Cristobal. Infine Elisa è la più piccola delle sorelle: la giovane ha scoperto di non essere figlia di Don Fernando ma di Don Riccardo, quindi ha deciso di andare a vivere con il padre chiudendo ogni tipo di rapporto con le cinque sorelle.

Il commento di alcuni utenti

Tra i fan di Sei Sorelle c'è grande fermento per il ritorno della soap in Rai. A causa dei bassi ascolti lo scorso anno la rete ammiraglia decise di interrompere la messa in onda dello sceneggiato, scatenando il fastidio di alcuni telespettatori. Adesso il ritorno in chiaro è stato accolto con grande entusiasmo.

Un utente ha scritto: "Finalmente torna Sei Sorelle dopo averci lasciato in sospeso". Un altro invece ha affermato: "Bene, ma anziché mandare le repliche di fiction già viste potevano mandarlo su Rai 1 come di consueto". Infine c'è chi ha scritto di non vedere l'ora di vedere le nuove puntate per sapere cosa accadrà in questa stagione.