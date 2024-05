Le anticipazioni sull'ultima puntata di Terra Amara rivelano che per Zuleyha arriverà il momento di riprendere in mano la sua vita dopo la morte dell'amato Hakan.

La donna assumerà la guida della tenuta Yaman, dovrà gestire i vari affari e in questo modo diventerà la nuova Hunkar.

Betul, invece, finirà in carcere per scontare la sua pena di ben 24 anni di reclusione per l'omicidio di Hakan.

Zuleyha diventa la nuova Hunkar e si dedica agli affari: anticipazioni del finale di Terra amara

Zuleyha si ritroverà sola dopo aver seppellito il suo amato Hakan, un duro colpo per la signora Altun che di punto in bianco vedrà stravolta la sua vita dopo che aveva progettato il suo futuro assieme al ricco imprenditore, intenzionata a costruire una nuova famiglia.

La signora di Cukurova, però, deciderà di non lasciarsi scoraggiare dal triste destino che l'ha colpita e si rialzerà in piedi per affrontare la sua vita.

Per prima cosa deciderà di chiudere con l'amore per concentrarsi solo ed esclusivamente sulla famiglia e sugli affari. Da questo momento in poi, infatti, sarà lei a dover gestire l'intera tenuta, dovrà prendere tutte le decisioni in autonomia e starà attenta che tutto fili liscio per il suo bene e quello dei suoi dipendenti. Zuleyha diventerà sempre più un punto di riferimento per le persone che prestano servizio nella tenuta, diventando così la nuova Hunkar.

Betul fa perdere le sue tracce dopo il carcere

Si parlerà anche di Betul nell'ultima puntata della soap, che verrà condannata a una pena di 24 anni di reclusione dopo essersi macchiata dell'omicidio di Hakan.

Dopo aver scontato la sua pena dietro le sbarre, Betul deciderà di cambiare vita: la donna andrà via per sempre da Cukurova, consapevole del fatto che non avrebbe futuro in quella città. E, a quel punto, di lei si perderanno le tracce, nessuno saprà che fine abbia fatto ne tantomeno dove si sia trasferita.

La soap opera chiude sabato 8 giugno su Canale 5

Intanto, per la messa in onda dell'ultima puntata di programmazione della soap opera Mediaset, si è optato per l'ennesima variazione di palinsesto nella fascia di prime time.

La soap andrà in onda eccezionalmente sabato 8 giugno nella fascia serale di Canale 5, dalle 21.35 alle 23.20 circa.

Una scelta del tutto insolita, visto che fino a questo momento Mediaset non aveva mai puntato sulle soap per la fascia del sabato sera.

A seguire, poi, ci sarà un nuovo appuntamento con Endless Love, la nuova serie turca che sta registrando ottimi ascolti sia in daytime che nella fascia di seconda serata, arrivando a sfiorare picchi del 22% di share.