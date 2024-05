Colak sarà condannato all'ergastolo per un omicidio che non ha commesso nelle puntate finali di Terra amara. Le anticipazioni spiegano che il ricco imprenditore sarà incastrato da Vahap e che farà trovare alla polizia una finta prova per farlo arrestare. Colak difenderà la sua innocenza fino all'ultimo, ma non riuscirà a far valere le sue ragioni. Nonostante l'ingiustizia della pena, Colak è il responsabile della morte di Saniye e Gulten, anche se questo non verrà mai scoperto.

L'ultimo inganno di Vahap ai danni di Colak

Vahap resterà a Cukurova a differenza di Betul e Abdulkadir che riusciranno a varcare la frontiera con dei documenti falsi.

Il fratello minore dei Keskin sarà visto da Colak che minaccerà di denunciarlo alla polizia che era sulle sue tracce. Per vendicarsi di Hasmet, Vahap nasconderà una pistola nella villa per incastrarlo e poi andrà a costituirsi alle forze dell'ordine. Vahap inizierà a raccontare i suoi crimini al comandante che lo sorprenderà dicendogli che nessuno aveva sporto denuncia contro di lui e non lo stavano cercando come invece gli aveva detto Colak. Quest'ultimo, invece, si troverà in guai seri perché Vahap approfitterà del suo colloquio per dire alla polizia che Colak aveva ucciso un uomo nel bosco.

L'arresto di Colak e il processo

La polizia inizierà le ricerche sulla base delle informazioni di Vahap e quando troverà a casa di Colak l'arma del delitto arresterà il padrone di casa.

Hasmet sarà messo in manette e difenderà inutilmente la sua innocenza. La pistola, infatti, corrisponderà all'arma usata per uccidere l'uomo nel bosco e questi elementi saranno sufficienti per condannarlo. Colak dovrà scontare la massina pena e passerà il resto della sua vita in carcere. L'uomo pagherà da innocente, ma nel suo passato ha investito con la sua auto Saniye e Gulten e l'omicidio è rimasto sempre impunito.

Colak aveva tentato di uccidere Zuleyha e Lutfiye; pertanto, in un modo o nell'altro, la giustizia prevarrà.

Lo scherzo di Colak a Betul

Nelle puntate precedenti Colak si è reso protagonista di uno scherzo organizzato con Zuleyha ai danni di Betul. L'uomo ha fatto credere a tutti di essere morto e Betul ha subito preso possesso della sua casa, convinta che sarebbe diventata la nuova signora di Cukurova.

La prima brutta sorpresa per Betul è arrivata dall'avvocato che le ha detto che non è mai stata sposata con Colak. La figlia di Sermin non si è persa d'animo e ha tentato di corrompere il legale per falsificare i documenti. Il colpo finale è arrivato da Colak che è comparso all'improvviso spaventando Sermin e sua figlia. Hasmet ha riso divertito per la delusione di Betul convinta di averlo ingannato e di avere ereditato una fortuna.