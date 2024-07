Emir rapirà la figlia di Nihan e la affiderà alle cure di Zeynep nelle prossime puntate della seconda stagione di Endless Love. Le anticipazioni spiegano che Nihan riceverà un video della sua bambina e dovrà piegarsi al volere di suo marito che le impedirà ancora una volta di dire a Kemal che è lui il padre di sua figlia. Nel frattempo, Emir spiegherà a sua moglie che se non tornerà con lui la piccola Deniz sarà adottata da una famiglia e non la vedrà mai più.

Kemal tornerà in libertà e rivedrà Nihan

Emir sarà sempre più agguerrito e non si rassegnerà all'idea di rinunciare a Nihan, nonostante la donna sia fuggita a Londra con la piccola Deniz.

Kozcuoğlu rapirà la figlia di Nihan e Kemal, costringendo sua moglie a tornare a Istanbul per riprenderla. Per la protagonista non sarà affatto facile riuscire a riabbracciare la sua bambina, perché Emir la terrà in un luogo segreto e la ricatterà affinché Nihan torni a casa con lei. Esasperata dalle richieste di Kozcuoğlu, la pittrice si recherà a villa Sezin e darà fuoco a tutto, distruggendo il posto in cui ha vissuto per anni un matrimonio infelice. Nello stesso momento, Kemal uscirà dal carcere e riabbraccerà la sua famiglia e Asu, libero di ricominciare la sua vita.

Dopo aver discusso ancora con Emir, Nihan si recherà fuori dal carcere per dire a Kemal che è diventato padre, ma anche questa volta i suoi progetti verranno mandati in fumo da suo marito.

Kozcuoğlu invierà a Nihan un video della sua bambina e le telefonerà subito dopo, obbligandola a restare in silenzio con Kemal.

Emir pronto a dare in adozione la figlia di Nihan

Nihan non potrà rivelare a Kemal che è lui il padre di sua figlia e resterà in silenzio, mentre Leyla la rimprovererà per tutta la sofferenza provocata al suo ex.

Tra Kemal e Nihan ci sarà solo un lungo sguardo, ma nessuno dei due riuscirà a dire una parola. E la piccola Deniz dove sarà? Si scoprirà presto che la bambina è stata affidata da Emir a Zeynep Quest'ultima, provata per l'aborto spontaneo che le ha fatto perdere il figlio che attendeva, sarà molto amorevole con la bambina. Zeynep sarà convinta che Deniz sia figlia di Emir e se ne prenderà cura, anche se ammetterà di voler essere al posto di Nihan.

Kozcuoğlu continuerà a tenere in pugno Nihan, raccontandole tutto il piano che ha in mente se non cederà ai suoi ricatti: “Nostra figlia sarà adottata da una famiglia”.

“Sei uno psicopatico”, urlerà con disprezzo Nihan di fronte all'ennesima richiesta di Emir. Kozcuoğlu, infatti, ripeterà a sua moglie che potranno essere una famiglia se si deciderà a tornare con lui. “Prima ti arrendi, prima vedrai tua figlia”, dirà Emir, ma Nihan andrà via in preda alla rabbia.

Emir ha trovato un nuovo modo per ricattare sua moglie

Nihan ha deciso di crescere la sua bambina da sola, lontana dalla prepotenza di Emir, ma il suo piano ha funzionato poco. La donna ha dato alla luce la piccola Deniz, figlia di Kemal, ma ha vissuto con lei solo poche settimane serene a Londra.

Presto Emir ha trovato sua moglie e ha rapito la bambina per poterla ricattare. Dopo aver appreso che Ozan era morto, infatti, Kozcuoğlu non ha più avuto nessun elemento per obbligare sua moglie ad eseguire il suo volere. L'arrivo di Deniz, però, ha cambiato tutto perché Nihan per sua figlia farebbe qualsiasi cosa. Nel frattempo Kemal continua ad essere convinto che la sua amata abbia costruito una famiglia con Emir, inconsapevole di essere lui il padre della bambina.