Al termine del confronto che Ida Platano ha avuto con Mario Cusitore a Uomini e donne, Tina Cipollari si è esposta facendo una "profezia" su quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane. Secondo l'opinionista prima o poi la tronista darà un'altra chance al corteggiatore, soprattutto se lui insisterà cercandola lontano dalle telecamere. La diretta interessata ha smentito il pensiero della vamp, ma sui social network c'è chi è certo che il suo futuro sarà ancora nel cast del dating show.

Le parole dopo il faccia a faccia

Il 22 maggio negli studi di U&D si è parlato di nuovo di Mario e Ida, in particolare del confronto che lui ha richiesto per cercare di far cambiare idea alla tronista sul futuro della loro frequentazione.

Dopo aver ascoltato il discorso di Mario, però, Ida ha ribadito che non vuole portare avanti la conoscenza, perché lui le avrebbe detto troppe bugie e non si fida più.

"Ti dispiace?", ha chiesto Maria alla tronista quando il corteggiatore è andato via. "Un po' sì, mi piaceva e l'ho sempre detto", ha replicato la protagonista del dating show prima che Tina intervenisse per fare una specie di profezia su quello che potrebbe accadere prossimamente: "Vi dico io come andrà: Ida cadrà nella trappola di Mario e si metteranno insieme, segnatevi questo giorno".

La presa di posizione dopo l'eliminazione

Gianni ha dissentito con la collega augurandosi che il futuro di Ida sia accanto a una persona seria: "Lei ha un'attività e un figlio, Mario non centra nulla con la sua vita perché fa sempre serate".

Anche la tronista ha detto che ha capito che Mario non è l'uomo giusto per lei, ma spera lo stesso che lui un giorno possa cambiare e maturare.

Tina non ha cambiato idea e ha continuato a sostenere che secondo lei il corteggiatore non smetterà di cercarla per assicurarsi l'attenzione di tutti anche nel periodo in cui U&D non va in onda.

"Lei ci cadrà come una pera cotta, vedrete", ha aggiunto la vamp davanti alle telecamere di Canale 5. Maria ha provato a smorzare la tensione con un "vabbè" che non è piaciuto a Cipollari: "No, vabbè non si può dire".

I pareri sulla prossima edizione

Tra gli spettatori che hanno commentato la puntata di U&D su X c'è sia chi ha criticato il silenzio di Maria sul comportamento di Mario e chi si è detto certo che sia il corteggiatore che Ida saranno nel cast della prossima edizione.

"De Filippi non è mai intervenuta su di lui e gli ha dato tanta visibilità, con altri si sarebbe fatta scoppiare la giugulare", "La conduttrice usa due pesi e due misure in base alle sue simpatie", "Scommettiamo che Mario ce lo ritroveremo a settembre come tronista?", "A lui viene dato spazio e altri sono stati cacciati senza diritto di replica, vergognoso", "Ida e Mario torneranno a settembre sicuro", questi sono alcuni dei pareri negativi che i fan hanno espresso sui social.