La pazzia di Emir raggiungerà dei livelli molto elevati nelle puntate della seconda stagione di Endless love. Scoprirà che Nihan vuole svelare a Kemal che è il padre di Deniz, così deciderà di fargliela pagare, minacciando di buttare la bambina in mare. Nihan sarà disperata e chiederà a Emir di uccidere lei piuttosto che la figlia, ma Emir butterà da una scogliera il passeggino con all'interno Deniz.

L'ossessione di Emir per Deniz

Emir, inizialmente, non sembrerà proprio interessato alla piccola Deniz, visto che è la figlia di Kemal. Le cose però cambieranno quando la piccola, inconsciamente, lo chiamerà "papà".

Da quel momento in poi inizierà a nutrire una sorta di ossessione, proprio come fa con Nihan, e capirà che la moglie, proprio per questo motivo, vuole confessare a Kemal il fatto che sia il padre di Deniz.

Per scoprire le sue mosse si farà aiutare da Asu, ormai diventata sua complice. La ragazza prenderà il telefono di Kemal e riuscirà a far inoltrare a Emir le telefonate che riceve. Proprio in questo modo sentirà che, il giorno seguente, Nihan e Kemal si incontreranno in una scogliera: la ragazza ha intenzione di rivelargli che è il padre di sua figlia.

Emir butta il passeggino di Deniz da una scogliera

Nihan, quando arriverà all'appuntamento, invece di Kemal troverà Emir e la piccola Deniz riposta nel passeggino.

"Sei venuta qua per incontrare Kemal, vero? Lascerò andare la mia mano se mi dirai un'altra bugia", ammetterà Emir, che sarà totalmente fuori controllo.

"Avevi intenzione di confessare a Kemal di Deniz, vero", proseguirà Emir e Nihan in un primo momento negherà, ma quando si renderà conto che Emir potrebbe buttare sua figlia in mare sarà costretta a dire la verità.

"Emir ti prego lascia andare la bambina, piuttosto uccidi me", urlerà Nihan, ma Emir non sembrerà intenzionato a darle retta. Nihan giurerà di non dire nulla a Kemal, ma Emir spingerà quel passeggino e lo butterà in mare, giù per la scogliera. Nihan sarà disperata, perché crederà di aver perso per sempre la sua bambina.

Emir impedisce a Kemal di scoprire che è il padre di Deniz

Emir ha fatto di tutto pur di impedire a Kemal di scoprire che Deniz è in realtà sua figlia. Con la sua "arma" preferita, la corruzione, è riuscito pure a far cambiare il gruppo sanguigno della bambina dalla sua carta d'identità.

Infatti quello della piccola è AB rh positivo, lo stesso di Kemal: questo per lui potrebbe rivelarsi una prova valida per scoprire che Deniz è sua figlia. Emir però, grazie ai suoi loschi ingaggi, è riuscito a cambiarlo in 0 rh positivo, proprio come il suo. Kemal che ha sempre sospettato che Deniz fosse sua figlia, venuto a conoscenza del suo gruppo sanguigno, si è arreso nelle sue indagini.