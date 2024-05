Nelle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 27 a venerdì 31 maggio, ci sarà un colpo di scena, perché si scoprirà che fine ha fatto Lara. Nel dettaglio, Ida e Diego si recheranno in un convento a cercare la ex compagna di Roberto Ferri e la troveranno, mentre starà assistendo le persone bisognose in mensa. Nel frattempo, Virginia tornerà a Napoli per un convegno di cardiologia e si recherà in ospedale, dove incontrerà Riccardo e gli ex coniugi Crovi decideranno di andare a cena insieme al Caffè Vulcano.

Ida e Diego cercano Lara in convento

Qualche mese dopo la nascita di Tommaso, Roberto aveva scoperto che Lara l'aveva ingannato e che Tommaso non era suo figlio. L'imprenditrice, pertanto, era andata via, ma si era pentita per quanto aveva fatto e aveva dichiarato di volere cambiare vita. Nelle recenti puntate di un posto al sole, Ida e Diego si sono fidanzati e la coppia ha deciso di iniziare una battaglia legale contro Ferri, per fare riavere alla giovane polacca il suo bambino. Per riuscire nel loro intento, i due innamorati avranno bisogno dell'aiuto di Lara e, pertanto, la coppia andrà in un convento per incontrare Martinelli.

Lara assiste le persone bisognose in mensa

Giordano e Kovalenko riusciranno a trovare Lara, mentre sarà intenta ad assistere le persone bisognose in mensa.

Nel frattempo, Virginia tornerà a Napoli per partecipare a un convegno di cardiologia e si troverà faccia a faccia con il suo ex marito. I due medici parleranno del brutto periodo vissuto da Riccardo, a causa delle nozze mancate con Rossella, ma Crovi rassicurerà Virginia, dicendole di avere superato l'accaduto e di stare molto meglio rispetto a prima.

A quel punto, Rinaldi proporrà all'ex consorte di andare a cena insieme e, dopo un po' di titubanza, il dottore accetterà la proposta e la coppia andrà a mangiare al Caffè Vulcano.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Ida vuole iniziare una battaglia legale contro Roberto

Nelle puntate precedenti di Un posto al sole, Ida aveva iniziato a essere insofferente nel ruolo di baby-sitter di suo figlio e, grazie al supporto di Diego, aveva deciso di intraprendere una battaglia legale contro Roberto, chiedendo aiuto all'avvocato Poggi.

Venuto a sapere le intenzioni dei due ragazzi, Ferri se l'era presa con Raffaele e aveva chiesto a Renato di convincere Niko a non accettare l'incarico di Ida. Lara, invece, si era detta pentita per avere comprato un bambino, fingendo che fosse suo e aveva deciso di cambiare vita, mentre Riccardo, poco prima delle nozze con Rossella, si era lasciato andare alla passione con Virginia, durante una trasferta a Milano.