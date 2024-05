Nelle prossime puntate di Un posto al sole si assisterà al ritorno di Lara, sparita per un lungo periodo di tempo. A cercarla sono Diego e Ida, decisi a fare di tutto per restare con il piccolo Tommaso e non si esclude che la convincano a nascondere il bimbo all'interno del convento nel quale sta vivendo da mesi. Gli spoiler rivelano che sarà proprio il giovane Giordano a prendere una decisione improvvisa per aiutare Ida e potrebbe allearsi con Lara per distruggere una volta per tutte Roberto. Del resto Martinelli non aspetta altro, dopo tutto quello che è successo.

In bilico anche il futuro di Raffaele, che deciderà di lasciare il suo lavoro per impedire a Ferri di far vincere il suo odio e di mettere in mezzo tutti i condomini. Se ne va un pezzo del suo cuore ma non è detta l'ultima parola.

Raffaele con il cuore spezzato, Ferri ha vinto

Alla riunione condominiale di Palazzo Palladini nessuno voterà per il licenziamento di Raffaele. Roberto verrà ferito nell'orgoglio e così minaccerà di vendicarsi. A quel punto il povero portiere non avrà altra scelta se non quella di lasciare il lavoro di sua spontanea volontà, dopo che Ferri gli comunicherà di voler fare causa all'intero condominio. Nel frattempo Diego sarà convinto a tradire Ida per salvaguardare il padre, ma tutto sta per cambiare.

Diego avrà però un'idea che potrebbe salvare la situazione: cercare Lara. La troverà insieme a Ida nella mensa di un convento, decisamente cambiata ma ancora piena di odio nei confronti di Roberto.

Lara torna in Un posto al sole

Nelle nuove puntate di Upas ci sarà un ritorno importante, quello di Lara, e non è un caso vista la delicata situazione che stanno vivendo Ida e Diego.

Il giovane Giordano potrebbe trovare in lei una preziosa alleata per sconfiggere Roberto, anche se le anticipazioni non danno ulteriori dettagli.

Attenzione: perché Lara è in una posizione molto delicata e non può rischiare troppo. Un'ipotesi potrebbe essere quella del rapimento di Tommaso. Il bambino verrebbe nascosto nel convento in cui sta vivendo Lara, in attesa di una decisione più radicale.

Il futuro di Ida e Diego nella nebbia

Se Diego propendesse per questa soluzione, si metterebbe certamente nei guai. Roberto ci metterebbe poco a scoprire dove si trova il piccolo Tommaso e tutto tornerebbe a suo favore, avendo ragione nel denunciare Ida e Diego per il rapimento del piccolo.

La rabbia di Diego nei confronti di Ferri, alimentata anche da ciò che sta facendo passare a suo padre Raffaele, potrebbe costargli molto cara e a rimetterci non si esclude che sia anche Ida, costretta a vivere da "mamma a metà" pur di restare al fianco del figlio.