Viola scenderà in campo e chiederà a Eugenio di aiutare Damiano nella puntata di Un posto al sole di lunedì 6 maggio. Le anticipazioni spiegano che a schierarsi dalla parte del poliziotto ci sarà anche Nunzio, certo che una talpa si nasconda fra le forze dell'ordine per incastrare Renda. Alla luce di quello che sta succedendo, Rosa deciderà di arrendersi e dirà a Damiano di lasciare il suo appartamento. Nel frattempo, Silvia sarà travolta dall'entusiasmo di Giancarlo che accelererà decisamente i preparativi delle nozze. Pur avendo molti dubbi, la donna non riuscirà a contraddire il suo compagno e questo farà fare un passo indietro a Michele, pronto a rinunciare alla donna che ama.

Rosa decisa ad arrendersi e lasciare l'appartamento

La posizione di Damiano si farà sempre più difficile dopo l'accusa infamante di concussione ricevuta dal salumiere del quartiere di Rosa. Il poliziotto sarà nei guai e non sarà facile dimostrare la propria innocenza, ma dalla sua parte avrà molte persone che gli vogliono bene. Viola non riuscirà a stare con le mani in mano e scenderà in campo per difendere l'uomo che ama. Nonostante le incomprensioni con Eugenio, la professoressa quindi andrà dal suo ex marito e gli chiederà di fare chiarezza sulla situazione di Damiano.

Anche Nunzio si schiererà dalla parte di Renda e farà di tutto per convincere Nicotera che nella polizia si nasconde una talpa che sta tramando contro Damiano e Rosa e probabilmente è anche coinvolta nel presunto incidente di Diana.

L'entusiasmo travolgente di Giancarlo

Ci sarà agitazione anche a casa Graziani, anche se per motivi decisamente diversi. Silvia continuerà a pensare a Michele, ma sarà letteralmente travolta dall'entusiasmo di Giancarlo. Quest'ultimo, probabilmente per timore che la sua compagna possa ripensarci, si darà da fare accelerando i preparativi per le loro nozze.

Silvia non riuscirà ad esporre i suoi dubbi a Giancarlo e lascerà trasparire che tutto vada bene.

Michele non sopporterà più questa situazione, soprattutto dopo aver incontrato in bancario e si renderà conto che è arrivato il momento di farsi da parte.

La grave accusa che pende su Damiano

Nelle puntate precedenti, Damiano è andato dal salumiere di fiducia di Rosa che gli ha consegnato un sacchetto per la donna.

Il negoziante è stato molto gentile con il poliziotto, ricordando quanto la sua ex moglie gli è cara e gli ha chiesto di consegnare a lei un dono: qualche salsiccia e altro cibo per Rosa e il piccolo Manuel. Damiano è tornato a casa, ma è stato sorpreso dalla visita delle forze dell'ordine che gli hanno comunicato la grave accusa a suo carico: concussione. Il salumiere, infatti, ha denunciato il poliziotto per avergli estorto 700 euro, la stessa cifra che è stata trovata nel sacchetto del cibo.

A peggiorare la situazione di Damiano poi è stato anche il filmato delle telecamere di videosorveglianza mentre il salumiere gli consegnava il sacchetto. Pur essendo innocente, per Renda sarà difficile trovare un modo per dimostrare di essere caduto in una trappola.