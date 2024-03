Silvia e Michele si lasceranno travolgere dalla passione nella puntata di Un posto al sole in onda lunedì 1° aprile.

Le Anticipazioni Tv spiegano che i due ex coniugi andranno ad Indica da Otello, allarmati perché l'uomo non risponde al telefono. Passata la preoccupazione, Silvia e Michele resteranno a pranzo da Testa e si ritroveranno ancora una volta vicini.

Saviani non si pentirà di aver vissuto il momento ma Silvia si sentirà in colpa nei confronti di Giancarlo essendo fermamente convinta di aver commesso un errore.

Preoccupazione per Otello che non risponde al telefono

La giornata di Pasquetta sarà piuttosto movimentata per i protagonisti di Palazzo Palladini ed in particolare per Silvia e Michele. La madre di Rossella proverà a contattare Otello, ma l'uomo non risponderà al telefono facendola preoccupare. Quando Michele andrà al Vulcano, Silvia confiderà a lui i suoi timori e gli dirà che sta per partire per Indica proprio perchè non riesce a contattare Otello.

Saviani non lascerà da sola la sua ex moglie e si offrirà di accompagnarla. I due partiranno alla volta di Indica e quando suoneranno alla porta di Otello, l'uomo andrà ad aprire sorpreso dalla visita. L'ex vigile spiegherà di avere la batteria del telefono scarica e tranquillizzerà Silvia e Michele che resteranno a pranzo lì.

Le reazioni diverse di Silvia e Michele

Michele e Silvia trascorreranno dunque la Pasquetta da Otello e Saviani si lascerà andare a qualche bicchiere di troppo. Prima di tornare a Napoli, Silvia proporrà di guidare, ma Michele insisterà sul fatto di essere abbastanza lucido per mettersi al volante. In quel momento, Saviani dirà una frase che colpirà Silvia, ricordando come non si sarebbero mai lasciati se solo in passato le avesse dato più ascolto.

Tra i due scoppierà così la passione di un tempo.

Trascorso il momento, Silvia si pentirà di aver ceduto alle emozioni e si sentirà in colpa nei confronti di Giancarlo. Michele, invece, sarà felice di essersi lasciato andare.

C'erano già stati dei segnali di avvicinamento a Natale

Tra Michele e Silvia c'erano già stati dei segnali di avvicinamento che i due avevano però ignorato.

A Natale scorso, durante la cena in famiglia, Silvia e il suo ex marito erano ad esempio stati molto vicini, tra loro era anche scattato un timido bacio salvo poi subito dopo ritornare sui propri passi.

Probabilmente, la svolta per la madre di Rossella è arrivata quando ha scoperto che è stato Michele a salvare il caffè Vulcano dal fallimento.

Silvia, però, è impegnata con Giancarlo, per questo è molto confusa su come agire, se lasciarsi andare definitivamente col suo ex o se invece tornare a riporre nel cassetto del proibito i sentimenti che prova per lui.