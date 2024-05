Il mese di maggio si appresta a concludersi con il ritorno in scena di due personaggi di Un posto sole: Virginia, l'ex moglie di Riccardo, e Lara Martinelli. A riportare quest'ultima a Napoli saranno Ida e Diego, in quanto vorranno sfruttarla come un'arma per fermare Roberto. Se la presenza di Lara rischierà di creare un po' di scompiglio nella vita di Marina e Ferri, quella di Virginia solleticherà la gelosia di Rossella. La dottoressa Graziani non sembrerà gradire la vicinanza tra Riccardo e l'ex moglie. Nel frattempo Alberto finirà per litigare con Niko per poi minacciare Clara.

Ida e Diego vanno in convento da Lara

La battaglia per contendersi il piccolo Tommaso continuerà anche nella settimana dal 27 e 31 maggio e questa volta ci sarà una svolta inaspettata. Tutto avrà inizio quando Ida prenderà una decisione importante per il futuro suo e del figlio, nonostante la delusione legata al cambio di atteggiamento di Diego. Quest'ultimo, pur di aiutare papà Raffaele, si vedrà costretto a fare quello che vuole Ferri, ovvero a spingere l'amata a lasciare l'appartamento dell'imprenditore.

A un certo punto, però, Diego tornerà sui suoi passi e supporterà Ida nella lotta per ottenere l'affidamento di Tommaso. Sarà proprio in questa circostanza che i due andranno nel convento in cui vive Lara Martinelli per chiederle di aiutarli nel processo per la faccenda del bambino.

Alberto litiga con Niko e minaccia Clara

Spazio anche alle altre story line, nelle prossime puntate Alberto sarà furibondo perché Clara sta per lasciare Napoli. Entrando nella protezione testimoni, la donna dovrà cambiare completamente identità, lasciando alle spalle tutti coloro che conosce, compreso Alberto. Sarà per questo motivo che l'avvocato Palladini dapprima si scontrerà con Niko per poi minacciare l'ex.

Oltre a Lara a Napoli ritornerà anche Virginia, l'ex moglie di Riccardo. Quando Rossella vedrà i due ex coniugi insieme, si sentirà gelosa. Intanto grazie all'aiuto della dottoressa Graziani, Nunzio sorprenderà Diana portandola a mare. In questo modo l'architetta potrà svagare la mente dalle brutte notizie che la riguardano.

In tale circostanza Nunzio e Diana finiranno per avvicinarsi ancora di più.

Ipotesi: Lara finge di essere cambiata per vendicarsi di Roberto e Marina

Lara Martinelli è cambiata? Questa è la domanda che numerosi fan dello sceneggiato partenopeo si stanno ponendo. Dopo aver avuto un incidente che ha rischiato di ucciderla, la donna è apparsa sinceramente pentita per le cattiverie fatte nella sua vita. Successivamente è uscita di scena. Si scoprirà che Lara si è rifugiata in un convento e prossimamente continuerà a mostrarsi nella sua versione buona davanti a Marina.

Non è da escludere che possa trattarsi di una finzione. Dietro all'atteggiamento di Lara potrebbe celarsi un piano machiavellico per vendicarsi di Roberto e Marina.

La donna infatti potrebbe finire per allearsi con Diego e Ida, aiutandoli a riavere Tommaso, strappandolo dalle braccia di Ferri. L'imprenditore è infatti sinceramente affezionato al bambino, per lui perderlo sarebbe motivo di grande sofferenza.