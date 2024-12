Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano un triste Natale per la piccola Anita. Nella puntata che andrà in onda martedì 17 dicembre alle 16 su Rai 1, la figlia di Brancaccio verrà a sapere che suo padre Enrico non trascorrerà le feste con lei. Nel frattempo, anche Elvira farà una scoperta: Clara le confesserà di non sapere più se ama davvero Jerome. Intanto, a Villa Guarnieri ci sarà fermento per l'imminente cena prenatalizia organizzata da Adelaide, alla quale parteciperà anche Umberto.

Anita riceve una comunicazione dolorosa da Enrico

La vita in incognito di Enrico inizierà a incidere pesantemente sul suo rapporto con la figlia. Brancaccio dovrà affrontare un momento doloroso, poiché confesserà ad Anita che non passeranno il Natale insieme. Le anticipazioni non chiariscono ancora diversi aspetti, tra cui la reazione della bambina alla triste notizia. Nel frattempo, Clara sarà sincera con la sua amica Irene, rivelandole di aver baciato Alfredo qualche giorno prima. La capo commessa non tarderà quindi a esprimere la sua opinione, ritenendo che Perico stia soltanto prendendo in giro Clara, non essendo seriamente intenzionato a lei.

Clara ammette di avere amato Alfredo e ha dubbi su Jerome

Nel frattempo, Clara ammetterà di essere stata innamorata in passato di Alfredo Perico. Successivamente, Boscolo sarà in preda ai dubbi, poiché non sarà più certa dei suoi sentimenti per Jerome. Clara confesserà quindi il suo momento di confusione a Elvira, che già in passato le aveva dato consigli su come affrontare il triangolo amoroso in cui si trovava.

Adelaide, intanto, spiazzerà tutti invitando Umberto alla cena prenatalizia organizzata a Villa Guarnieri. Salvatore, invece, continuerà a barcamenarsi con i preventivi esorbitanti delle nozze, tenendo all'oscuro Elvira delle ultime notizie. Il signor Andrea Gallo, infatti, si è rifiutato all'ultimo momento di pagare il ricevimento del matrimonio di sua figlia, dopo una lite con suo genero Salvatore.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Enrico e Marta si sono lasciati andare alla passione

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Enrico è andato a cena a casa di Marta e i due colleghi hanno trascorso la loro prima notte di passione insieme. Al risveglio, si sono dichiarati molto felici. Nel frattempo, Alfredo ha trovato il coraggio di confessare i suoi sentimenti a Clara, ma Boscolo inizialmente è fuggita. Successivamente, Alfredo e Clara si sono baciati. Spazio anche alle vicende di Matteo, che è stato dimesso dall'ospedale e si è trasferito a casa di suo fratello Marcello.