L'aggressione di Raffaele nei confronti di Roberto Ferri aprirà un nuovo arco narrativo, destinato ad accompagnare gli spettatori di Un posto al sole per diverse puntate. Quello che era iniziato come un banale incidente prenderà presto una piega molto delicata, coinvolgendo diversi personaggi e intrecciandosi con altre storyline.

Secondo un'interessante teoria, Raf potrebbe effettivamente perdere il suo lavoro per un periodo più o meno lungo, il che riaprirebbe la strada al ritorno di Rosa come portiera. Occhio, inoltre, a Diego, che potrebbe convincere Ida a lasciare casa Ferri.

Il punto della situazione: Roberto ricatta Diego usando il licenziamento di Raffaele

Dopo essere stato afferrato con violenza da Raffaele (Patrizio Rispo), Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) perderà l'equilibrio e si infortunerà seriamente al polso. Ovviamente nulla di preoccupante ma sarà sufficiente per consentire a Ferri di intraprendere le vie legali contro il portiere. Non è chiaro se l'imprenditore procederà anche con una denuncia, ma è stato confermato che farà una richiesta formale ai condomini per licenziare Giordano come portiere di Palazzo Palladini.

Inizialmente tutti i residenti compreso Filippo (Michelangelo Tommaso) si stringeranno attorno a Raffaele per proteggerlo ed evitargli l'allontanamento, ma Roberto non vorrà sentire ragioni e, anzi, darà inizio a un contenzioso contro il condominio per aver bloccato il licenziamento di Raffaele.

Risulterà presto chiaro, però, che Roberto voglia sfruttare la situazione per avere un'arma per ricattare Diego e convincerlo a tornare sui suoi passi in merito alla denuncia. Attenzione perché inizialmente sembrerà che Diego sia pronto a tradire Ida (Marta Anna Borucinska) per salvare il lavoro di suo padre, ma in seguito verrà fuori che le cose non stanno esattamente così.

Ida lascia casa Ferri?

Inizialmente Diego sembrerà accettare la proposta di Roberto che prevede il ritiro della sua denuncia al padre in cambio della rinuncia alla battaglia per Tommaso. Nel frattempo Ida si sentirà profondamente delusa dal giovane Giordano; tuttavia, in seguito, quest'ultimo la spiazzerà con una decisione inaspettata.

Al momento non è stata svelata la proposta di Giordano, ma secondo una suggestiva teoria potrebbe chiedere a Ida di abbandonare casa Ferri assieme al bambino e andare a vivere con lui. Ferri non avrebbe modo di impedirlo anche se contattasse le forze dell'ordine. Dinanzi al racconto di Ida, il bambino verrebbe subito tolto a entrambi, ma in fondo tutto procederebbe secondo i piani di Niko, Diego e Ida.

Rosa nuova portiera di Palazzo Palladini

A questo punto cosa ne sarà di Raffaele? Al momento per l'uomo le cose si sono messe decisamente male e Ferri potrebbe decidere di procedere con la sua vendetta. Le anticipazioni rivelano che Giordano senior, per evitare problemi ai suoi cari, deciderà di lasciare spontaneamente il suo lavoro.

È difficile, se non impossibile, immaginare Un posto al sole senza Raf come portiere ma, temporaneamente, questo scenario potrebbe effettivamente realizzarsi e, in quel caso, chi meglio di Rosa come sua sostituta?

Già in un'occasione la donna aveva assunto quel ruolo in modo egregio. Inoltre tale scelta potrebbe aprire la strada a una collaborazione futura, duratura, con Raf a occuparsi della parte amministrativa e Rosa delle pulizie.

