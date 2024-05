L'amore sarà tra i temi centrali delle prossime puntate di Un posto al sole, in onda fino al 31 maggio: Samuel e Silvia affronteranno le rispettive ansie sentimentali quando si ritroveranno ad ascoltare il programma radiofonico di Micaela e Michele. Niko e Alberto avranno un diverbio acceso a causa della scelta di Clara. Quando quest'ultima affronterà il suo ex, finirà per essere minacciata dall'uomo.

Alberto minaccia Clara, Raffaele considera di licenziarsi

Quando Alberto verrà a sapere che cosa ha in mente Clara, se la prenderà con Niko. Rosa informerà la donna dello scontro scaturito tra i due avvocati.

Sarà così che Clara si deciderà ad affrontare il suo ex venendo minacciata.

Il programma radiofonico di Michele e Micaela affronterà un particolare argomento che, a quanto pare, solleverà ansie e aspettative sia in Samuel che in Silvia. Sia la proprietaria del caffè Vulcano che il compagno di Micaela, decideranno di ottenere chiarezza dai rispettivi partner.

Guai in arrivo per Palazzo Palladini che si vedrà intentare causa per mano di Roberto Ferri. Siccome nessun inquilino voterà a favore del licenziamento di Raffaele, l'imprenditore si rivolgerà alla giustizia. Non volendo pesare in alcun modo sugli altri, il padre di Diego arriverà al punto di valutare il licenziamento. Intanto Ferri continuerà a fare pressioni su Giordano, costringendolo a tradire la fiducia di Ida per salvare il padre.

Diego fa una mossa inaspettata per aiutare Ida, Rossella gelosa di Riccardo e Virginia

Il rapporto tra Ida e Diego si incrinerà, sotto l'occhio attento di Raffaele. La madre di Tommaso, nonostante la mancanza di supporto del compagno, non si arrenderà e prenderà una decisione sul suo futuro. Poco dopo Diego tornerà sui propri passi e aiuterà l'amata a riprendersi il figlio con un'inaspettata mossa.

Spazio anche agli altri personaggi della soap, con Diana che continuerà a versare in condizioni tutt'altro che ottimistiche. Nunzio, per risollevare il morale dell'architetta organizzerà per lei una capatina al mare. Per poter mettere in atto la sorpresa, il ragazzo coinvolgerà Rossella. Quest'ultima sarà preoccupata per il ritorno dell'ex moglie di Riccardo.

La presenza di Virginia non farà altro che suscitare gelosia nella dottoressa Graziani.

Guido e Claudia continueranno a vedersi e ad essere inseparabili. Bice getterà benzina sul fuoco, facendo sì che Mariella prenda delle contromisure.

Grazie a Diego, Ida potrebbe riprendersi Tommaso

Da molto tempo lo sceneggiato italiano tiene incollati allo schermo gli spettatori con le vicende intricate del piccolo Tommaso. Roberto e Ida si stanno dando battaglia per potersi occupare del bambino. Ferri arriverà al punto di mettere alle strette Diego pur di costringere la ragazza a lasciargli Tommaso. Le anticipazioni rivelano che Diego finirà per fare una mossa inaspettata, destinata ad aiutare Ida. Non è dato conoscere di cosa si tratti, ma non è da escludere che con questa misteriosa mossa Diego riuscirà a far sì che Tommaso venga affidato alle cure di sua madre. Il figlio di Raffaele, infatti, potrebbe avere tra le mani qualcosa di scottante e destinato a mettere Roberto alle strette.