La prossima settimana di "Un posto al sole" inizia con un sospiro di sollievo, poiché negli episodi del 27 e 28 maggio, i condomini decideranno di non votare per il licenziamento di Raffaele. La situazione, però, finirà per adirare ancora di più Roberto Ferri. L'imprenditore deciderà di coinvolgere la legge denunciando tutto il condominio. Spinto dai sensi di colpa, Raffaele arriverà a maturare una radicale decisione. Intanto Alberto minaccerà Clara dopo aver scoperto che intende entrare nel programma di protezione testimoni.

Samuel e Silvia affrontano le rispettive ansie d'amore

Nella puntata di lunedì 27 maggio arrivano delle brutte notizie per Clara, la quale verrà informata da Rosa dello scontro avvenuto fra Alberto e Niko. L'avvocato Palladini non reagirà affatto bene alla scelta della sua ex di entrare nel programma di protezione testimoni, in quanto significherebbe rinunciare a lei e al piccolo Federico. A questo punto Clara non avrà altra scelta se non affrontare la vicenda di petto.

Spazio anche all'amore contrastato, con Silvia e Samuel che dovranno fare chiarezza con i rispettivi partner. A spingere i due su questa strada sarà un argomento che Michele e Micaela tratteranno nel corso del loro programma radiofonico.

Ferri denuncia tutti i condomini, Raffaele si sente in colpa

All'interno della puntata di martedì 28 maggio arriverà il verdetto riguardante il futuro di Raffaele Giordano. Nella scorsa settimana il portiere ha aggredito fisicamente Roberto Ferri. L'imprenditore non ci ha pensato due volte a vendicarsi dell'uomo e di suo figlio Diego, riunendo i condomini per far licenziale Raffaele.

A quanto pare nessun inquilino di Palazzo Palladini voterà per l'allontanamento del portiere. Ferri non si arrenderà e ricorrerà alla legge denunciando tutto il condominio. Raffaele si sentirà in colpa per aver messo gli abitanti del Palazzo in una brutta situazione e arriverà a prendere una decisione radicale.

Intanto tra Alberto e Clara ci sarà l'atteso confronto, durante il quale l'uomo minaccerà la sua ex compagna.

Perché Federico non dovrebbe rimanere a Napoli con Alberto

Sembrano destinate a ingarbugliarsi sempre di più le puntate di questa soap opera. Tra i temi più avvincenti c'è anche lo scontro tra Clara e Alberto. L'avvocato non reagirà diplomaticamente alla notizia che la donna entrerà nel programma di protezione testimoni insieme ad Eduardo. Sarà così che Curcio si vedrà minacciare dall'ex. Sui social sono in numerosi a dare ragione ad Alberto, dicendo che Clara dovrebbe affidargli le cure di Federico. Il bambino potrebbe correre un grave pericolo rimanendo a Napoli.

Qualora il piccolo dovesse vivere con papà Alberto, non è da escludere che presto o tardi possa finire nelle mire dei camorristi.

I malviventi, infatti, potrebbero vendicarsi di Eduardo arrivando a fare del male al bambino della sua futura moglie. Come se non bastasse, Federico potrebbe addirittura essere rapito ed essere usato come arma per ricattare la coppia di fuggiaschi.