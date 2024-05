Rivoluzione a X Factor: dopo Francesca Michielin, la nuova conduttrice del talent di Sky potrebbe essere Giorgia. A riportare questa indiscrezione è Il Fatto Quotidiano.

Tuttavia, i cambiamenti previsti dalla casa di produzione Fremantle non si fermerebbero qui: l’intera giuria musicale, nucleo fondamentale del programma, sarebbe rinnovata dopo i non esaltanti risultati degli ascolti nella passata edizione. Quindi Morgan, Fedez, Dargen D’Amico e Ambra saluterebbero per lasciar posto a tre nomi nuovi e a un gradito ritorno, quello di Manuel Agnelli: il leader degli Afterhours ha già partecipato a cinque edizioni di X Factor.

I nomi nuovi della giuria di X Factor: Paola Iezzi, Achilla Lauro, Jake La Furia

Gli altri nomi dei giurati di X Factor, svelati in anteprima da Fq Magazine, rappresentano delle sorprese. Paola Iezzi non è nuova a esperienze televisive: solo negli ultimi anni è stata giurata di Drag Race Italia, oltre a presentare con la sorella Chiara, Mattia Stanga e Daniele Cabras il Prima Festival 2024, che ha anticipato le serate di Sanremo. Anche Jake La Furia, stella del rap con i Club Dogo e da solista, non ha mai disdegnato il ruolo di conduttore in programmi radiofonici e televisivi, oltre ad aver partecipato come giudice con Drusilla Foer ed Elio a Strafactor, uno spin off del talent, in onda durante Xtra Factor nel 2017.

Per Achille Lauro, invece, si tratterebbe della prima esperienza rilevante in televisione non da cantante, se si esclude la sua partecipazione, in coppia con il suo produttore Boss Doms, alla sesta edizione di Pechino Express nel 2017, al termine della quale i due si classificarono terzi.

L’ipotesi del ritorno di Alessandro Cattelan alla conduzione del talent

A quanto pare, la ricerca del sostituto di Francesca Michielin alla conduzione di X Factor avrebbe portato i produttori del programma anche a vagliare il ritorno sui canali Sky di Alessandro Cattelan, già al timone del programma dal 2011 al 2020. Tuttavia, il presentatore di Tortona non avrebbe intenzione di lasciare la Rai: una sua recente partecipazione a I Migliori Anni di Carlo Conti ha fatto parlare di una possibile conduzione a due per la prossima edizione del Festival di Sanremo, ma al momento non sembrano esserci conferme su questa voce.

X Factor nel 2025 può traslocare sul Nove, con Amadeus alla conduzione

Quella condotta da Giorgia potrebbe essere l’ultima edizione di X Factor trasmessa da Sky, che dal 2011 organizza il talent, inizialmente in onda su Rai 2. Infatti, secondo quanto apparso su diversi blog che si occupano di televisione, a partire dal 2025 il programma potrebbe passare al canale Nove. Il gruppo Warner Bros. Discovery si sarebbe aggiudicato i diritti in scadenza per la trasmissione, che sarebbe affidata alla direzione artistica di Amadeus. Il conduttore, che ha appena lasciato la Rai, rinnoverebbe profondamente in programma affidandosi a personaggi come Lazza, che hanno partecipato con successo ai suoi cinque Festival di Sanremo.