Tufan confiderà le sue pene d'amore per Asu a sua madre Nursen: "Voglio che sia felice". Le anticipazioni della puntata di Endless Love dall'1 al 5 luglio spiegano che Tufan non saprà come comportarsi: da un lato vorrebbe vedere felice la donna che ama, ma dall'altro vorrebbe tenerla lontana da Kemal. Nel frattempo, Emir chiederà a Nihan di lavorare ad un progetto per l'azienda e quindi lei e Kemal si incontreranno per motivi professionali.

La disperazione di Tufan e l'affetto di Nursen

Per Tufan saranno giorni difficili dopo la dichiarazione d'amore fatta ad Asu.

La ragazza, infatti, non vorrà saperne di lui e chiederà anche a suo zio Hakki di licenziarlo. L'imprenditore incontrerà Tufan e gli darà un'altra possibilità per dimostrare a lui, ma soprattutto ad Asu tutta la sua lealtà. In questo periodo complicato, l'unico conforto per Tufan sarà la presenza di Nursen, la madre che ha potuto riabbracciare grazie a Kemal. Il ragazzo andrà a bussare alla porta di sua madre e le confiderà di soffrire molto per la diffidenza di Hakki ed Asu, perché in tutta la sua vita non ha mai pensato di agire contro di loro. "Asu vuole mandarmi via", dirà Tufan a Nursen che gli chiederà se avesse fatto qualcosa che l'ha sconvolta. In lacrime, il ragazzo dirà di essere sempre stato fedele a quella che è stata la sua famiglia fino a quel momento.

Tufan aggiungerà che avrebbe voluto essere un uomo migliore con Kemal, che gli ha permesso di rivedere sua madre, ma non ci è riuscito. "Non potevo permettergli di essere felice con Nihan" spiegherà Tufan: "Solo perché Asu non fosse infelice".

Kemal e Nihan lavoreranno nella stessa azienda

Dalle lacrime di Tufan trasparirà tutto l'amore che prova per Asu e Nursen sarà commossa dai sentimenti di suo figlio.

"Ami Asu così tanto ma ti strappi il cuore per paura che diventi di qualcun altro", dirà la donna a Tufan. Il ragazzo si aprirà con sua madre: "Voglio che sia felice, ma che non stia con Kemal". L'uomo spiegherà che da un lato sta riportando Kemal vicino ad Asu ma dall'altro prega Dio ogni sera perché i due non stiano insieme.

"Questa vendetta ci ha distrutti tutti", dirà disperato Tufan scoppiando a piangere, "Sono stanco". Nel frattempo, Emir continuerà il suo gioco contro Kemal e coinvolgerà Nihan negli affari dell'azienda. Kozcuoğlu chiederà a sua moglie di occuparsi di un progetto di beneficenza e lei accetterà con entusiasmo il nuovo incarico. Kemal, invece, ritirerà le sue dimissioni e quindi si troverà a dover incontrare Nihan sul lavoro.

Tufan ha dichiarato il suo amore ad Asu

Nelle puntate precedenti, Nihan e Kemal sono tornati a Istanbul a causa dei ricatti di Emir. Quando Asu lo ha saputo ha subito pensato ad una mossa di Tufan e si è infuriata con lui. La ragazza ha rimproverato il suo complice per aver messo in pericolo Soydere, ma lui è scoppiato in lacrime e le ha urlato tutto il suo amore. La dichiarazione di Tufan ha lasciato Asu senza parole, perché i due sono cresciuti come fratelli e la ragazza non ha mai sospettato dei suoi sentimenti.