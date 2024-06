In vista della seconda stagione di Endless love nessuno si augurerebbe la fine tragica dell'amore tra Nihan e Kemal, ma purtroppo sarà così. Lui morirà insieme a Emir nell'esplosione di una mina, ma - immaginando che un giorno il suo nemico avrebbe potuto fargli del male - ha lasciato alla moglie e alla figlia Deniz una lettera in cui dichiara a entrambe il suo amore.

La fine di Kemal

La vita sarà molto crudele con Nihan nel finale di serie, perché si ritroverà davanti alla morte certa di Kemal e senza poter fare nulla per salvarlo. Perché Kemal rischierà la vita proprio per salvare quella di Nihan.

Emir la prenderà e la metterà legata in un precipizio, circondata da diverse mine. Quando Kemal arriverà non ci sarà solo Nihan ad aspettarlo, ma anche Emir.

Lui, con la sua solita sfacciataggine, lo metterà alla prova, vorrà vedere quanto possa "essere eroe" per salvare la moglie, ma Nihan gli dirà di stare attento alle mine. Kemal temerà per le sorti della ragazza, così obbligherà Emir a contattare colui che ha piazzato le mine a chiedergli il percorso che può fare la ragazza per salvarsi. Lo ascolterà e Nihan sarà libera.

La lettera di Kemal

Nihan contatterà la polizia e gli artificieri per salvare Kemal, ma dopo vari controlli le diranno che le possibilità di salvarlo sono quasi nulle. Anche Emir verrà bloccato da una mina, ma quella accanto a lui sarà l'unica che si potrà disinnescare, mentre Kemal è circondato.

Emir, per salvarsi, dovrà passare proprio davanti a Kemal. Quest'ultimo lo tratterà per un braccio: se deve morire, anche Emir deve andarsene insieme a lui.

La situazione si farà sempre più pericolosa: il commissario Hakan dirà a Nihan che non c'è più niente da fare e che devono allontanarsi prima che tutto salti all'aria. La ragazza non vorrà lasciare Kemal, ma lui le chiederà di crescere la loro figlia, aggiungendo: "Ti ho scritto una lettera, la puoi trovare nella libreria".

Forse dentro di sé il ragazzo ha sempre saputo che Emir, prima o poi, sarebbe riuscito a farlo fuori.

La fine tragica dell'amore tra Kemal e Nihan

"Mia esistenza, mia moglie - inizia così la lettera di Kemal - questa mattina mi sono svegliato con te e nostra figlia. Dicono che un uomo non esisterà più dopo la sua morte, ma è una bugia.

Ti ho guardata e ho capito che tu e Deniz sarete il mio domani, il mio dopo, il mio futuro". Kemal proseguirà raccontando l'amore che prova per la sua famiglia, ecco qualche stralcio: "Stamattina ho cambiato il nome alla mia felicità, l'ho chiamata Deniz e Nihan. Il nostro non è stato solo amore, sennò non dovrei temere la morte almeno un po'? Non ho paura". Nella lettera Kemal racconterà un suo desiderio: "Nihan, ho paura di perderti, ma i tuoi occhi vivranno per me: non morirò finché respirerai".

La storia tra Kemal e Nihan finirà in maniera tragica, non sono nemmeno riusciti a godersi il loro matrimonio. Fin dal primo giorno Emir li ha messo davanti miele difficoltà, come il sequestro di Deniz e Zeynep, ma anche quello di Nihan, che ha condotto Kemal a morire, insieme al suo nemico, proprio davanti agli occhi di sua moglie.