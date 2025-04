Selin vorrà vendicarsi di Tolga e Oylum nelle puntate della seconda stagione di Tradimento. Non ci saranno più dubbi sul fatto che Tolga voglia lasciarla per tornare con Oylum, ma Selin non sarà disposta a concedergli il divorzio. Inoltre cercherà di mettere alla gogna sia il marito che l'ex migliore amica, dichiarando in tv che Oylum frequenta Tolga, nonostante il marito, Behram, sia ancora vivo, seppur in stato vegetativo.

Selin cade dalle scale, Tolga finisce in prigione

Selin attraverserà un periodo particolarmente difficile. Perderà la bambina, ma Oltan, per impedire che Tolga si allontani da lei, le consiglierà di inscenare la gravidanza con una pancia finta: sarà sua premura procurarle un bambino prima della nascita.

Un piano che farà acqua da tutte le parti, visto che Tolga scoprirà che la moglie non è affatto incinta. Avranno un duro confronto, durante il quale Selin cadrà dalle scale. Perderà l'equilibrio, ma Serra denuncerà Tolga per l'accaduto, che finirà in prigione. A scagionarlo sarà Selin: anche se non si ricorderà come sono andate realmente le cose, dirà alla polizia che Tolga non l'ha spinta.

Selin furiosa con Tolga: 'Appena uscito di prigione chiami Oylum'

Forse Selin si aspetterà che questo gesto riavvicini Tolga a lei, ma non sarà così. Appena lui uscirà dalla prigione, rientrerà a casa e quando varcherà la soglia sarà al telefono con Oylum. "Mi manchi", le dirà, frase che Selin sentirà per bene, scagliandosi contro Tolga: "Sei appena uscito di prigione e non ti sinceri nemmeno delle mie condizioni di salute: la prima cosa che fai è chiamare Oylum".

Tolga non saprà come farle capire che tra loro non ci può essere nulla e che i loro problemi non dipendono da Oylum, perché in questa vicenda non è la ragazza a essere ossessionata da Tolga, ma il contrario. Selin sarà comunque indispettita: "Io ti amo e sappi che non ti concederò mai il divorzio".

Selin in tv accusa Oylum: 'Esce con mio marito mentre Behram è in coma'

Con l'aiuto di Azra, la nipote giornalista di Tarik, Selin vorrà affondare sia Tolga che Oylum. Chiederà alla ragazza una mano per registrare un video e fare in modo che venga trasmesso in televisione. Le due produrranno questo filmato, che verrà immediatamente mandato in onda.

Selin si presenterà, racconterà di essere la moglie di Tolga e dei brutti momenti che ha attraversato nell'ultimo periodo, partendo dalla perdita della bambina. Poi sceglierà di affossare Oylum, dichiarando: "Mentre suo marito Behram Dicleli si trova in coma vegetativo, la signora Oylum esce con mio marito Tolga". Sarà una notizia destinata a provocare un terremoto nella vita di Oylum e soprattutto nella famiglia Dicleli: essendo infatti una famiglia molto tradizionalista, vivrà con disappunto questo pettegolezzo.