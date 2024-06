Nella seconda stagione di Endless love Nihan avrà un mistero da risolvere: chi ha rubato il corpo di Ozan dalla sua tomba? La ragazza penserà che sia stata Asu, visto che ha appena scoperto che è stata lei a farlo avvelenare e magari teme che con l'autopsia possa finire in prigione. L'accuserà in uno scontro vis-à-vis, ma la verità è che Nihan non sa che il "ladro" in questione in realtà è Tarik: convinto che Zeynep sia la vera responsabile dell'omicidio di Ozan, ha rubato il suo corpo dal cimitero per salvarla.

Tufan muore e Asu visita la sua tomba in cimitero

Dopo la morte di Tufan, avvenuta in un incidente stradale organizzato da Emir, Asu si recherà presso la tomba del ragazzo. Ovviamente si sentirà in colpa per ciò che gli è successo, visto che Emir si è sbarazzato di lui per evitare che potesse raccontare la verità in merito al fatto che Asu abbia finto di essere stata uccisa solo per spedire Kemal dritto in prigione.

Asu si renderà conto di aver sacrificato la vita del suo amico per salvare la sua e gli farà una promessa: lascerà Istanbul, ma prima di farlo renderà la vita di tutti un inferno. Probabilmente farà riferimento alla felicità ritrovata tra Kemal e Nihan, ma a proposito di quest'ultima, sarà pronta a farle una "sorpresa" proprio nel parcheggio del cimitero.

Nihan contro Asu: 'Proverò che hai ucciso Ozan e la pagherai'

Nihan piomberà come una furia dietro le spalle di Asu. "Dove pensi di andare", urlerà stringendole i polsi, ma la ragazza non sembrerà avere intenzione di farsi mettere le mani addosso: "Cosa stai facendo? Lasciami stare, psicopatica". Nihan, però, vorrà scoprire una cosa: "Hai rubato il corpo di Ozan, dov'è avanti dimmelo".

Asu non riuscirà a capire di cosa stia parlando, ma Nihan le darà una chiara spiegazione: "Hai fatto tutte questa sceneggiate solo per non far scoprire che sei stata tu a uccidere mio fratello".

Asu riterrà tutte queste accuse infondate, allora Nihan le rivelerà che Gürcan ha confessato tutto: "So che hai fatto avvelenare mio fratello".

Asu controbatterà dicendo che si tratta di una bugia, ma Nihan sarà vendicativa: "Lo proverò e il prezzo che pagherai sarà alto".

È stato Tarik ha rubare il corpo di Ozan

In realtà sia Nihan che Asu non sanno che a rubare il corpo di Ozan è stato Tarik. Lui è ancora convinto che la sorella sia la colpevole dell'omicidio così, prima che la polizia procedesse con la riesumazione del corpo per effettuare l'autopsia, lui è andato in cimitero in piena notte e ha rubato il corpo di Ozan.

Nessuno immagina che possa essere stato lui, solo al commissario Hakan è venuto un dubbio, perché sa che Tarik sarebbe disposto a fare qualsiasi cosa pur di impedire che Zeynep finisca in prigione.