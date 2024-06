La spietatezza dei Kozcuoğlu non avrà fine nella seconda stagione di Endless love. Asu, pur di evitare di finire in prigione per aver inscenato il suo omicidio, sarà disposta a sacrificare Tufan per la sua salvezza. Sarà Emir ad aiutarla, visto che organizzerà un incidente stradale che non lascerà via di scampo al povero Tufan, visto che morirà sul colpo.

Asu inscena il suo omicidio per far passare Kemal come possibile assassino

I Kozcuoğlu hanno la cattiveria nelle vene e Asu non sarà da meno. Esternerà tutta la sua malvagità quando inscenerà la sua morte per omicidio e farà passare Kemal per il suo assassino.

Farà tutto con l'aiuto di Tufan, che non riuscirà a voltarle le spalle visto che è innamorato di lei. I due progetteranno di partire all'estero dopo il piano, ma le cose inizieranno a mettersi male quando tutto verrà a galla ed Emir scoprirà cosa ha fatto.

La ragazza sarà disperata. "Non voglio finire in prigione", continuerà a ripetere al fratello e lui le proporrà un piano per evitare di finire dietro le sbarre, ma dovrà sacrificare Tufan. All'inizio non sarà d'accordo ma alla fine, messa con le spalle al muro, non avrà altra scelta.

Asu disposta a far fuori Tufan pur di non finire in prigione

Il piano si svolgerà così: in un momento in cui Tufan si allontanerà da casa, Emir e i suoi uomini insceneranno una sorta di rapimento.

Legheranno Asu a una sedia e la truccheranno per far sembrare che abbia subito dei maltrattamenti. Asu chiamerà aiuto e un signore, con un fucile, arriverà in suo soccorso. Proprio in quel momento arriverà Tufan e Asu fingerà con il signore che l'ha salvata di essere vittima di un rapimento.

Lui la libererà e Asu scapperà per il bosco.

Tufan ovviamente la inseguirà e un certo punto la ragazza attraverserà la strada. Cosa che farà anche Tufan, ma proprio in quel momento passerà un camion che lo investirà e ucciderà. Quel camion non sarà lì a caso: è un uomo pagato da Emir. L'incidente verrà ripreso dalle telecamere, così la morte di Tufan passerà per qualcosa di accidentale e Asu non rischierà nulla, visto che successivamente racconterà a tutti di essere state rapita da Tufan.

La fine di Tufan: l'amore per Asu l'ha portato alla morte

Finisce così, in maniera tragica, la storia di Tufan. Cresciuto insieme ad Asu e il signor Hakki, ha sempre fatto di tutto per proteggere la ragazza e aiutarla nella sua vendetta contro la famiglia Kozcuoğlu, diventando anche il braccio destro di Emir.

Ha sempre nutrito dei forti sentimenti per la giovane, ma Asu non ha mai ricambiato in quanto innamorata di Kemal. Prima di sacrificarlo per salvare la sua vita, però, Asu gli ha dato un bacio, dicendogli che lui è l'unica persona nella sua vita a non avergli mai fatto del male.