Kemal Soydere perderà la testa e si presenterà a casa di Emir armato di pistola sfidando il rivale alla roulette turca. Lo rivelano le anticipazioni relative alla puntata di Endless Love in onda il 23 giugno 2024 che vedranno anche Leyla uscire dall'ospedale e tornare nella casa dei genitori riacquistata grazie all'aiuto di Onder.

Kemal si presenta da Emir con una pistola, Nihan interviene

La trama del 23 giugno riprenderà dal momento in cui Kemal vorrà regolare i conti con Emir, convinto che ci sia lui dietro l'accoltellamento di Leyla e la rinuncia alla fuga di Nihan.

Soydere si presenterà quindi a casa del rivale armato di pistola e sfiderà Kozcuoğlu alla roulette turca. Dovranno in sostanza spararsi a vicenda sino a che uno dei due non colpirà l'avversario. Salih, che ha capito le intenzioni di Kemal, avvertirà Zeynep, la quale a sua volta dirà tutto a Nihan. Quest'ultima interverrà appena in tempo separando i due uomini e dirà a Kemal che lei vuole diventare a tutti gli effetti la moglie di Emir. Soydere però non le crederà, convinto che Kozcouglu abbia ricattato la donna per costringerla a stare con lui. Nonostante ciò, Kemal non potrà far altro che tornarsene a casa sconsolato. Poco dopo, incaricherà Salih di indagare sull'accoltellamento di Leyla.

Leyla viene dimessa e torna nella sua vecchia casa

Zeynep, intanto, ricorderà a Emir l'aiuto che lei le ha fornito per ritrovare Nihan, ma l'uomo non le mostrerà la gratitudine sperata. Emir, infatti, le ribadirà che mai riconoscerà un bambino che non sia figlio di Nihan. Leyla invece, uscirà dall'ospedale e potrà tornare nella casa che fu dei suoi genitori e che è riuscita a riavere grazie all'intervento di Onder.

Continuerà invece la guerra tra Vildan e Zeynep. Ozan sarà stanco di tutto questo astio tra le due donne e inviterà la madre a fare un passo verso la nuora. Vildan andrà quindi a casa dei consuoceri per avvisarli che presto diventeranno nonni. Asu, invece, verrà a sapere da Emir che Kemal è tornato in città e se la prenderà con Tufan mentre Nihan e Kemal soffriranno enomermemente per il fatto che non possono stare insieme.

Continua il successo di Endless Love

Continua il successo di questa Serie TV turca che riesce a tenere incollati al televisore, ogni pomeriggio, una media di 2,2 milioni di spettatori per uno share che si aggira intorno al 20%. Dal 21 giugno, la dizi turca torna ad andare in onda anche il venerdì in seconda serata, subito dopo gli episodi inediti de La Rosa della vendetta. In questo modo Mediaset vuole cercare di contrastare la programmazione della Rai che sino a metà luglio trasmetterà le partite degli Europei di calcio.