Nelle puntate di Endless Love in onda il 6 e 7 giugno 2024 Galip cercherà di estromettere Kemal dalla società e questo dopo che Soydere avrà rivelato a Emir la verità su ciò che accadde alla madre Mujgan 25 anni prima. Verrà infatti a galla una verità sconvolgente, ossia che fu Galip a tentare di uccidere la moglie e che quest'ultima ebbe un altro figlio oltre ad Emir. Una verità che Kozcuoğlu senior aveva cercato di celare per tanti anni.

Kemal rivela a Emir che ha un fratello e che Galip tentó di uccidere Mujgan

Le trame del 6 giugno riprenderanno dal momento in cui Nursen rivelerà a Kemal e Nihan che la madre di Emir non tentò il suicidio 25 anni prima.

Attraverso un flashback si scoprirà che fu Galip a spingere la moglie giù dal balcone quella tragica notte. Questo perché lui era convinto che Mujgan avesse dato alla luce un figlio non suo, frutto di una presunta relazione extraconiugale. Sarà una rivelazione sconvolgente destinata a cambiare il corso delle prossime puntate di questa dizi turca. Kemal andrà quindi subito da Emir rivelandogli quanto appena scoperto. Kozcuoğlu verrà a sapere non solo che il padre Galip ha tentato di uccidere Mujgan ma anche di avere un fratello di cui ignorava l'esistenza. Quando Soydere lascerà l'ufficio di Emir arriverà proprio Galip, che si troverà a dover dare delle spiegazioni al figlio. Intanto Onder sarà andato via di casa dopo che Vildan ha scoperto che lui non ha mai dimenticato Leyla.

Galip vuole Kemal fuori dalla società

Tra Leyla e la sorella Vildan ci sarà una telefonata di fuoco per via di Onder. Leyla in seguito, chiamerà proprio il suo ex fidanzato per metterlo in guardia e chiedendogli di lasciarla in pace visto che non vorrà essere messa in mezzo alle sue beghe matrimoniali. Leyla sentirà anche una telefonata di Tufan, durante la quale lui dirà al suo interlocutore che nessuno dovrà sapere del suo odio per Emir.

Sentite queste parole, Leyla andrà a riferire il tutto a Kemal. Quest'ultimo non rimarrà stupito e in seguito tornerà a parlare con Nursen per scoprire qualcosa in più sul misterioso fratello di Emir. La signora gli dirà solo di essere sicura che il figlio di Mujgan non è frutto di un relazione extraconiugale e che quindi é figlio di Galip.

Kozcuoğlu senior, sarà furioso con Kemal, reo di aver rivelato a Emir un segreto che lui aveva cercato di custodire per cosí tanti anni. Galip cercherà dunque di allontanare Soydere dall'azienda ma Hakki non ne vorrà sapere. Lo zio di Asu in tutta risposta, dirà a Galip di voler trasferire le sue quote societarie proprio a Kemal.

Endless Love in onda sabato 8 giugno in seconda serata

Per tutto il mese di maggio la soap tv con protagonisti Kemal e Nihan è andata in onda oltre che nel daytime di Canale 5 anche in seconda serata il venerdì. Nel corso della prima settimana di giugno però ci sarà un cambio di programmazione, visto che l'appuntamento in seconda serata si sposterà al sabato. Quindi l'8 giugno i fan di Endless Love potranno seguire le vicende dei loro beniamini a partire dalle ore 23:20 circa e sino a quasi l'una di notte, visto che è prevista la messa in onda di tre episodi inediti.