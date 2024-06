Le anticipazioni delle nuove puntate di Endless Love dall'1 al 5 luglio 2024 rivelano che Kemal verrà convinto a ritirare le sue dimissioni mentre Emir deciderà di coinvolgere Nihan nelle iniziative legate alla Kozkuoglu Holding.

Nihan e Kemal si ritroveranno così a dover lavorare insieme ma, per loro, non sarà affatto semplice affrontare questa nuova esperienza.

Nihan e Kemal costretti a lavorare insieme: anticipazioni Endless Love 1-5 luglio

Grazie ad una tempestiva telefonata da parte di Efsane, Zeynep si farà trovate con la pistola di Kemal in mano, avvalorando la teoria che le sue visite ad Emir siano mirate in primis a recuperare l'arma.

Intanto Emir deciderà di coinvolgere attivamente Nihan negli affari che sono legati alla Kozkuoglu Holding. Lo scopo della Sezin sarà quello di dirigere una nuova iniziativa benefica.

Anche Kemal si lascerà convincere dal signor Hakki a ritirare le sue dimissioni e portare avanti il suo impegno.

Le anticipazioni delle nuove puntate previste fino al 5 luglio rivelano che, di conseguenza, Kemal e Nihan si ritroveranno costretti a dover lavorare e collaborare insieme.

Nihan si dedica al suo nuovo progetto

La situazione tra i due, però, continuerà a essere particolarmente tesa e le cose non saranno affatto semplici neppure sul piano lavorativo.

Nonostante le mille difficoltà, Nihan si dedicherà con grande entusiasmo al nuovo progetto che le è stato affidato, riguardante la costruzione di una scuola all'interno dell'area centrale termoelettrica.

Kemal e Leyla, però, non riusciranno a nascondere le loro preoccupazioni in merito a questo nuovo progetto e non saranno affatto convinti al 100% della buona riuscita di tale iniziativa.

La soap con Nihan sospesa nei weekend estivi di Canale 5

Per il mese di luglio Mediaset ha scelto di sospendere l'appuntamento con la soap opera nella fascia del primo pomeriggio del weekend.

La messa in onda delle puntate speciali di due ore, quindi, risulta sospesa dalla programmazione del sabato e della domenica. Già dal 29 giugno e per le settimane estive successive, al posto della soap turca con Nihan e Kemal ci sarà spazio per gli appuntamenti con My home my destiny 2 e La Promessa, entrambe in prima visione assoluta.

Una mission non facile per le due soap che dovranno cercare di mantenere gli stessi ascolti registrati in questi mesi da Endless Love nel fine settimana.

La serie turca, infatti, ha registrato una media di oltre 2,2 milioni con le puntate speciali di due ore, arrivando a toccare la soglia del 21% di share e picchi che hanno raggiunto anche il 25% durante la messa in onda televisiva nel daytime pomeridiano di Canale 5.