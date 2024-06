Kemal chiederà una pausa a Nihan nella puntata di Endless Love di lunedì 10 giugno. Le anticipazioni spiegano che i due innamorati saranno costretti a separarsi ancora una volta, ma il loro incontro sarà interrotto da un fotografo che tenterà di immortalarli insieme. Asu, inoltre, chiamerà il reporter per chiedergli un accordo e far scoppiare uno scandalo.

L'incontro tra Kemal e Nihan

Kemal incontrerà Nihan e salirà nella sua macchina per chiarirsi dopo l'ennesima separazione per colpa di Emir. Nihan deciderà di rimanere con suo marito, che la ricatterà con un nuovo video incriminante per Ozan, causando grande sofferenza a Kemal.

Dopo aver riflettuto sul da farsi, Soydere avrà un confronto con Nihan in cui entrambi si dichiareranno amore, ma riconosceranno l'impossibilità di stare insieme. "Non posso accettare che sia finita", dirà la ragazza, ma Kemal la spingerà a non mollare: "Chi ti ha detto che è finita?". Kemal terrà a sottolineare di non aver mai rinunciato a Nihan nonostante i ricatti di Emir. "Sei mia finché avrò vita", dirà Soydere alla donna che ama, promettendo di aspettare tutto il tempo necessario. Kemal, tuttavia, chiederà a Nihan una pausa per far calmare le acque, visto che Emir non lascia sua moglie libera di fare nulla. In quel momento, Kemal vedrà da lontano un fotografo e riuscirà a fermarlo in tempo.

Una nuova minaccia per Kemal e Nihan

Kemal riuscirà ad acciuffare il fotografo pronto a pubblicare le sue foto con Nihan. Subito dopo, però, Asu si metterà in contatto con il reporter e gli proporrà un accordo per far scoppiare uno scandalo che veda Nihan protagonista. Nel frattempo, ci sarà un incontro tra Emir e Tufan che si mostrerà offeso per le accuse ricevute.

Il braccio destro di Kozcuoğlu dirà al suo capo che non tornerà a lavorare per lui fino a quando non otterrà la sua piena fiducia. L'atteggiamento di Tufan porterà presto i suoi frutti, perché Emir si lascerà convincere della sua buona fede e gli chiederà di riprendere il suo posto.

Kemal ha scoperto il segreto della famiglia di Emir

Nelle puntate precedenti Kemal ha rivelato a Emir che ha un fratello e che sua madre non ha tentato il suicidio ma è stato Galip ad aggredirla. L'imprenditore è andato su tutte le furie e ha affrontato con durezza suo padre, certo che suo fratello sia anche il ricattatore misterioso. Emir è giunto alla conclusione che ad ingannarlo sia stato Tufan e che lui sia il fratello di cui gli ha parlato Kemal. Il braccio destro di Kozcuoğlu ha negato ogni legame con questa storia e ha chiesto al suo capo di fare gli esami del sangue per togliere ogni dubbio.