Enrico deciderà di non partire con Lea nelle puntate de Il Paradiso delle signore 9 dal 7 all'11 aprile e Anita incolperà Marta di questo.

Le anticipazioni rivelano che Lea partirà da sola e questo farà infuriare la bambina. Nel frattempo, Umberto faticherà a mentire a Odile avendo saputo di essere suo padre. Marcello, invece, tornerà a riabbracciare la contessa dopo l'operazione.

Marta in difficoltà con la piccola Anita

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 9 raccontano che per Marta arriverà una settimana ricca di emozioni. La ragazza sarà molto preoccupata per Adelaide che, dopo aver avuto un malore, sarà operata d'urgenza.

Ad occuparsi della contessa sarà Enrico che rinuncerà al viaggio in America pur di salvarle la vita. L'intervento riuscirà perfettamente e Adelaide inizierà a riprendersi; questo renderà molto felice Marta che sarà grata a Enrico per il suo lavoro. Brancaccio dovrà pensare ancora al suo viaggio lasciato in sospeso e a ricordarglielo sarà Anita. La bambina pregherà suo padre di partire con lei e zia Lea, la quale insisterà sui sensi di colpa di suo cognato per convincerlo. Marta si ritroverà in una situazione davvero scomoda, perché Lea tenterà di coinvolgerla nella decisione di Enrico: chiederà il suo aiuto affinché l'uomo parta senza farsi problemi. Brancaccio, tuttavia, non se la sentirà di lasciare Milano e prenderà da parte sua figlia per spiegarglielo.

Marta temerà di perdere Enrico e si renderà conto che Lea sta usando la bambina per riuscire a portare suo cognato con sé.

La confessione di Adelaide: Umberto è il padre di Odile

Nella settimana dal 7 all'11 aprile, al Paradiso delle signore 9, Enrico deciderà di non partire più per l'America. L'uomo deciderà di restare a Milano con sua figlia, mentre Lea andrà via da sola.

Questo farà infuriare la bambina che rimprovererà Marta, incolpandola per la decisione di suo padre. Per la famiglia Guarnieri saranno giorni molto importanti anche perché il segreto di Adelaide verrà rivelato. Temendo per la sua vita, infatti, la contessa confesserà a Umberto che è lui il padre di Odile. Guarnieri, tuttavia, non potrà dire nulla a sua figlia e questo lo metterà molto in difficoltà.

Inoltre, ci sarà un riavvicinamento tra Marcello e Adelaide e, per questo motivo, Umberto deciderà di farsi da parte.

Adelaide e Umberto torneranno insieme?

Umberto parlerà a Odile del loro vero legame? La promessa fatta ad Adelaide non gli permetterà di essere sincero, ma prima o poi la verità verrà a galla. Non si esclude che sia proprio la contessa, una volta tornata a casa, a rivelare a Odile che il suo padre naturale è Umberto. Guarnieri ha deciso di fare un passo indietro con Adelaide, lasciando che sia Marcello a starle accanto. Tutto, però, potrebbe cambiare nelle prossime puntate e Umberto potrebbe avere un ritorno di fiamma con Adelaide. La paura di perderla a causa della salute e sapere che hanno una figlia, potrebbe risvegliare i sentimenti di Umberto.

A quel punto la contessa dovrà prendere una decisione molto difficile. Il suo rapporto con Marcello, infatti, nelle ultime settimane è stato molto discutibile. La donna ha preferito confidare a Guarnieri i suoi problemi di salute, mentre Marcello ha baciato Rosa.