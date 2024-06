Emir farà ammalare di proposito Deniz nelle puntate turche della soap tv Endless love che andranno in onda prossimamente su Canale 5. A farne le spese sarà Kemal che si sentirà mancare la terra sotto i piedi. Infatti Kozcuoglu avrà escogitato un folle piano: provocare un'anemia a Deniz con il fine di farla ricoverare e dimostrare che il suo gruppo sanguigno non coincide con quello di Kemal. Emir organizzerà tutto nei minimi dettagli, corrompendo un falso medico che sarà al corrente di tutto. Con questa abilissima mossa, avrà in pugno Nihan distruggendo ogni speranza di Kemal.

Nihan e Kemal corrono in ospedale per Deniz

Non avrà scrupoli Emir nelle nuove puntate della dizi turca. Tutto per non far sì che Kemal possa riprendere Nihan e la piccola Deniz. Per dimostrare che la bimba non ha lo stesso gruppo sanguigno di Soydere, penserà bene di macchinare un piano al limite della follia e crudele come non mai.

Tutto inizierà quando Deniz verrà portata al parco da Nihan e Vilda,. Ci sarà anche Kemal che, a sua volta, avrà pensato a un modo per prendere un capello della piccola per fare il test del DNA. Il suo complice non ci riuscirà perché Deniz, all'improvviso, comincerà a piangere disperata.

Nihan correrà da lei e noterà che ha la febbre alta. Andrà nel panico e Kemal si precipiterà da lei, dicendole che è indispensabile andare in ospedale.

Dopo qualche titubanza, Nihan sarà costretta ad accettare e la piccola verrà presa immediatamente in cura.

Emir fa ammalare Deniz e corrompe un falso medico

Il medico che prenderà in cura Deniz farà molto preoccupare Nihan: Deniz ha bisogno di una trasfusione di sangue. Kemal si proporrà come donatore, ma il sedicente dottore gli dirà che non è compatibile.

Proprio in quel momento arriverà Emir, che si presenterà come il padre della bambina.

Grazie a un salto temporale nel passato, si capirà come sono andate davvero le cose. Emir ha fatto ammalare Deniz somministrandole una sostanza nociva mentre era da solo con lei e in grado di procurarle un'anemia. Dal momento che la conoscenza del gruppo sanguigno del padre era necessaria affinché Deniz si riprendesse, ha pensato bene di far risultare che l'unico compatibile fosse il suo.

Per raggiungere questo obiettivo ha corrotto un medico offrendogli una grossa somma di denaro. Sarà il finto dottore a rivelare a Nihan la verità, così da umiliarla ulteriormente e farle capire che non riuscirà mai a liberarsi di lui.

Le speranze distrutte di Kemal

Kemal sta indagando per dimostrare che Deniz è sua figlia. Non ha nulla in mano, se non la certezza che il legame che ha con lei va oltre ogni spiegazione razionale.

Emir ha capito l'antifona e così ha dovuto agire per mettere al proprio posto Kemal, usando la sua crudeltà e il suo immenso capitale. Nonostante ci riesca, non otterrà ciò che non può comprare il denaro, l'amore di Nihan.