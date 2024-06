Nella seconda stagione di Endless love, finalmente Nihan potrà dichiararsi una donna libera. Kemal riuscirà a far firmare a Emir l'accordo che sancirà il divorzio con la moglie. Non sarà un'impresa facile e Kemal per riuscire nell'intento dovrà giocarsi diversi assi nella manica, ma alla fine otterrà ciò che ha sempre voluto: avere Nihan al suo fianco.

La brutta fine della famiglia Kozcuoğlu

Emir non trascorrerà uno dei suoi periodi migliori: il padre Galip si troverà in carcere per aver provato a uccidere Leyla e per la gestione illecita di rifiuti radioattivi, Asu è stata internata in psichiatria a causa delle sue labili condizioni psichiche e in più la Holding Kozcuoğlu è sull'orlo della bancarotta.

Per salvare la sua azienda Emir ha bisogno di alcuni pagamenti, ma per procedere deve prima convocare il consiglio di amministrazione. Per avere più potere, Emir segregherà Nihan e la obbligherà a firmare una delega, che gli possa permettere di gestire il potere delle sue azioni durante il consiglio di amministrazione.

Il faccia a faccia tra Kemal ed Emir

Emir, come sempre, sarà sicuro di vincere, ma non metterà in conto che Kemal riuscirà a liberare Nihan e a permetterle di presentarsi al consiglio di amministrazione. LA ragazza manderà all'aria il piano di Emir, mentre quest'ultimo si troverà ad affrontare a quattrocchi Kemal.

Lo metterà davanti a un bivio: se non vuole vedere la sua azienda fallire e finire in prigione, deve firmare l'accordo di divorzio con Nihan.

Se metterà la firma, Kemal farà in modo che alcune banche effettuino i pagamenti che possano salvare la sua holding. Emir non sembrerà avere paura, ma Kemal gli dimostrerà che ha anche altre informazioni sul suo conto, come l'aver riciclato dei soldi in una miniera illegale.

Nihan è una donna libera

"Scegli: il resto della tua fama o Nihan", dirà Kemal e alla fine Emir firmerà l'accordo.

"Sai che questo significa l'inizio di una guerra più grande? La prossima volta quando firmerò qualcosa sarà con il tuo sangue", dirà Emir, ma Kemal non lo temerà e con quel documento andrà da Nihan.

"Amore, finalmente sei libera", le dirà Kemal mostrandole l'accordo di divorzio. Nihan inizierà a piangere: "Ora con Deniz siamo veramente una famiglia.

Piccola, sappi che tuo padre ha fatto tutto questo per noi".

Finisce così la prigionia di Nihan. La ragazza aveva sposato Emir a causa di una minaccia: se non avesse convolato a nozze con lui, avrebbe confessato alla polizia che Ozan aveva ucciso una donna. Dopo la morte del ragazzo, però, le cose non sono cambiate. Emir ha usato Deniz per le sue minacce: se Nihan avesse provato a chiedergli il divorzio, le avrebbe portato via la bambina. Tutto sembra essersi risolto, ma c'è da scommettere che Emir non si arrenderà facilmente.