Le anticipazioni di Endless Love relativamente alle puntate che andranno in onda dall'1 al 5 luglio su Canale 5 annunciano che Tufan ritroverà sua madre e le confiderà i suoi sentimenti su Asu. Mentre Nihan si dedicherà a lavorare al progetto benefico in cui verrà coinvolta da Emir, Kemal ritirerà le proprie dimissioni. Per questo, il giovane ingegnere e Nihan si ritroveranno a lavorare insieme.

Kemal ritira le sue dimissioni

Zeynep vorrà dimostrare che le sue visite nella camera di Emir erano legate alla volontà di riappropriarsi della pistola di Kemal.

Infatti, la moglie di Ozan, grazie a una telefonata di Efsane, si farà trovare con l'arma in mano.

Emir, deciso a distrarre la moglie dal pensiero di Kemal e con la volontà di legarla a sé, coinvolgerà Nihan nella realizzazione di un progetto benefico sotto la direzione dell'azienda di famiglia.

Intanto, il signor Hakki, zio di Asu, convincerà Kemal a ritirare le sue dimissioni dall' azienda, ma ciò porterà l'ingegnere a lavorare gomito a gomito con Nihan. Tra i due però le cose non andranno per nulla bene, tanto che nasceranno delle incomprensioni.

Nihan impegnata in un evento benefico

Nihan si impegnerà con tutta sé stessa nell'impresa benefica dell'azienda di famiglia che consisterà nella creazione di una scuola nella vecchia zona della centrale termoelettrica.

La ragazza mostrerà grande entusiasmo per la nuova avventura lavorativa.

Infine, Tufan ritroverà finalmente la madre che pensava di aver perso per sempre. A lei si confiderà i sentimenti non corrisposti che prova per Asu. Tufan affermerà di essere pronto a tutto per vedere finalmente felice la donna che ama. Al contempo, però il ragazzo confesserà di non riuscire a sopportare che Asu possa stare accanto a un uomo che non sia lui.

Confermata anche in autunno la messa in onda di Endless Love

Continua con Endless Love l'enorme successo delle serie turche in Italia. La serie che racconta i tormenti amorosi di Kemal e Nihan sta seguendo la strada delle altre soap tv che l'hanno preceduta. Per questo Mediaset ha confermato la messa in onda della seconda stagione della soap per il 2024/2025.

Il palinsesto autunnale di Canale 5, infatti, prevede che dalle ore 14.10 alle ore 14.45 andrà in onda Endless Love, subito dopo il consueto appuntamento con Beautiful e subito prima del dating show Uomini e donne. Inoltre, con l'arrivo dell'inverno, riprenderanno anche le maxi-puntate del sabato pomeriggio che faranno da traino a Verissimo.