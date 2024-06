Martedì 4 giugno l'esperto di gossip Alessandro Rosica ha riportato un rumor legato al passato sentimentale di un'ex concorrente del Grande Fratello: pare che Nicole Murgia e l'ex fidanzato di Anita Olivieri, Edoardo Sanson, si trovino insieme a Marrakech. Al momento si tratta solo di una supposizione poiché i due diretti interessati non hanno confermato o smentito.

Il rumor

Nella tarda serata di ieri la blogger Deianira Marzano aveva riportato una segnalazione sull'ex fidanzato di Olivieri: "Edoardo Sanson (ex di Anita) è in vacanza a Marrakech con un'ex gieffina di un'edizione fa".

Mentre Marzano ha preferito non fare nomi e cognomi, l'esperto di gossip Rosica ha pubblicato un post sul proprio account Instagram e ha scritto: "La discussa ex gieffina dell’anno scorso Nicole Murgia e l’ex fidanzato di Anita, Edoardo Sanson, sono amici speciali e si stanno divertendo a Marrakech". Stando a quanto riferito da Rosica, pare che i due abbiano in questi giorni abbiano pubblicato delle vecchie stories sui social per depistare. In un secondo momento però Murgia - all'insaputa di Sanson - avrebbe contattato una persona per far uscire lo scoop. L'ex fidanzata di Edoardo Sanson, Anita Olivieri (ex concorrente del GF 2023/2024) non avrebbe espresso alcun commento.

Anita e Edoardo: l'addio al GF dopo 11 anni

Anita Olivieri era arrivata nella casa del Grande Fratello fidanzata con Edoardo Sanson: tra alti e bassi i due arrivavano da una relazione di 11 anni. In occasione del compleanno del fidanzato, la concorrente gli aveva scritto una lettera in cui diceva di vederlo come il padre dei suoi figli in un eventuale matrimonio.

Poco dopo la sorpresa ricevuta da Sanson, la 26enne decise di interrompere la liaison per intraprenderne una nuova con il coinquilino Alessio Falsone. A oggi però Anita Olivieri risulta essere single, visto che la storia con Falsone non è andata a buon fine.

Il commento di alcuni utenti del web

In seguito al rumor di Rosica diversi utenti hanno espresso una loro opinione su quanto sta accadendo tra Murgia, Sanson e Olivieri.

Un utente ha scritto: "Anita se la ride? Anita ha preso un bel palo". Un altro utente ha sostenuto che nel caso fosse vero il flirt tra Murgia e Sanson non ci sarebbe nulla di male visto che sono entrambi single.

Un ulteriore follower ha commentato: "Nicole sempre la stessa me la ricordo dai tempi del GF che era una streghetta insopportabile". Infine c'è chi ha spezzato una lancia a favore dell'ex gieffina Anita: "Perché dovrebbe ridere? Lei l'ha lasciato in diretta quindi non vedo cosa gliene possa importare del suo ex".